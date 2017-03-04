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〈中部〉國際志工特色體驗 修繕土埆厝

2017-03-04

〔記者陳建志／太平報導〕台中經營運動用品的企業家游明德，雖本身經營品牌和國際大廠競爭很辛苦，但得知太平區部分學童沒有新球鞋可穿，在企業家李昆霖和太平教育發展協會牽線下，昨天捐贈一百多雙運動鞋給光隆、坪林等六所國小有需要的學童，小朋友拿到嶄新的鞋子都大聲的說謝謝。

李昆霖說，兩年前偶然機會發現太平山區學校的學童，鞋子穿到破了還捨不得丟，協助募集鞋子等物資送給需要的小朋友，沒想到今年過年前再度到學校，發現有小朋友球鞋穿了兩年，腳都變大了還繼續穿，原本想自掏腰包買鞋子送給小朋友，沒想到游明德聽到後覺得很有意義，一口答應全力協助。

太平教育發展協會理事長林龍通說，寒假期間得知有此善舉後，請學校協助調查，包括光隆、車籠埔、坪林、東汴、頭汴和黃竹等六所國小，共有一○九位小朋友有此需求。

昨天六所國小的校長和代表都出席捐贈儀式，光隆國小校長陳淑華表示，希望小朋友從中學會惜福、感恩，並在生活上得到社會協助後，更加用心好好學習，將來有能力再回饋社會；太平區長陳小菲也說，這是一雙充滿愛心的鞋子，感謝游董事長，也希望更多企業家能加入關心太平學童的行列。

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  • 經營運動用品公司的游明德（左三）在李昆霖（左四）轉介下，今天捐贈一０九雙運動鞋給太平六所國小學童，小朋友拿到鞋子開心說謝謝。（記者陳建志攝）

    經營運動用品公司的游明德（左三）在李昆霖（左四）轉介下，今天捐贈一０九雙運動鞋給太平六所國小學童，小朋友拿到鞋子開心說謝謝。（記者陳建志攝）

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