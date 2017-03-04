〈中部〉國際志工特色體驗 修繕土埆厝
2017-03-04
〔記者陳建志／太平報導〕台中經營運動用品的企業家游明德，雖本身經營品牌和國際大廠競爭很辛苦，但得知太平區部分學童沒有新球鞋可穿，在企業家李昆霖和太平教育發展協會牽線下，昨天捐贈一百多雙運動鞋給光隆、坪林等六所國小有需要的學童，小朋友拿到嶄新的鞋子都大聲的說謝謝。
李昆霖說，兩年前偶然機會發現太平山區學校的學童，鞋子穿到破了還捨不得丟，協助募集鞋子等物資送給需要的小朋友，沒想到今年過年前再度到學校，發現有小朋友球鞋穿了兩年，腳都變大了還繼續穿，原本想自掏腰包買鞋子送給小朋友，沒想到游明德聽到後覺得很有意義，一口答應全力協助。
太平教育發展協會理事長林龍通說，寒假期間得知有此善舉後，請學校協助調查，包括光隆、車籠埔、坪林、東汴、頭汴和黃竹等六所國小，共有一○九位小朋友有此需求。
昨天六所國小的校長和代表都出席捐贈儀式，光隆國小校長陳淑華表示，希望小朋友從中學會惜福、感恩，並在生活上得到社會協助後，更加用心好好學習，將來有能力再回饋社會；太平區長陳小菲也說，這是一雙充滿愛心的鞋子，感謝游董事長，也希望更多企業家能加入關心太平學童的行列。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
擬設電力公司 彰縣長指派董事長
為發展綠電，彰化縣政府擬成立公私合營的電力公司，清華大學科技法律研究所教授范建得昨天到彰化縣演講，他指出，彰化是全台離岸風機密度最高的地方，相對日後除役風險也會是最高，屆時除役後所有的不利，都要縣府承…
網友回應
熱門新聞
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 【微小說】瓶中玫瑰
- 健康充電站─中醫養生講座
- 嫩模死前激烈反抗 廢渣男頸部留下抓痕
- 陳江和傷癒︰趕得上開季
- 黃之鋒等人來台 暴力接機// 白狼之子起訴 可處3年刑
- 司徒文︰川普重貿易 台應主動與美談判
- 消基會：機捷5大缺失 搭乘誘因不大
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 大巴司機疲勞駕駛 載84人衝撞拖板車、中央護欄
- 等待Fed新訊息 歐股漲跌互見
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Figurine company criticizes ban
- 證券行情表、證券表格
- 小米粒變黑糙米！伊能靜不滿女兒被拍醜 求狗仔放手
- 中小學及幼兒教師檢定考 週日登場
- 藝術家迷離色彩 Moncler隱形術
- 中美日輪燒灶 比特幣漲翻天
- 出獄繼續騙 身背7條通緝
- 黑人風光回母校 雙胞胎不賞臉
- 與馬不同調 吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤
- 社論》小英二年 慎防來自國家機器的逆襲
- 炫黑卡、拎超跑車鑰 廢渣男裝闊釣女模
- 03/04 各報重點新聞一覽
- 學者：習近平對內、對美關係 追求穩定
- 安麗盃的故事／小舒淇大驚奇 逆轉世界第六
- 自由廣場》機械人大戰工具人
- 絕命追殺奧斯卡烏龍禍首 公司聘保鑣護身
- 比特幣打頭陣 區塊鏈掀4次工業革命
- 【輕輕一瞬】一夜長大
- 黑道滋擾集遊 警署治平專案嚴辦
- 俞正聲：與台「基層一線」加強交流
- 打燈看男友性侵 冷血閨密還PO文裝傻
- 《謠言終結站》檳榔不管有無「添加物」 醫：「檳榔子」本身就會致癌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Letter scandal spreads to Tsing Hua
- SBL今開戰 彰化熱挺第一次 金酒預約爌肉飯
- 城市噪音加速聽力老化！ 台北退化約17年
- 勞勃狄尼洛頓悟時刻 開導後輩
- 球擊中高尺巨蛋天頂 怎麼判?
- 自由廣場》給台灣一個中立真實的論述場域
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉國際志工特色體驗 修繕土埆厝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分