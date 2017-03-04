〈中部〉國際志工特色體驗 修繕土埆厝

2017-03-04

〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕社會局去年辦理國際志工工作營，社區能量因志工的宣傳受到國際重視，今年將再辦理卅一個營隊、三百位國內外志工到十九個社區參與社區工作，率先登場的梧棲南簡社區工作營五日展開，將進行社區服務及土埆厝的修繕。

市府去年起推動國際志工工作營，徵募國際志工提供貓頭鷹保育、土埆厝修繕、弱勢兒少課輔、農村彩繪等服務，並於梧棲南簡社區、東區東信社區、大安頂安社區、太平頭汴社區及太平興隆社區舉辦七梯次工作營，吸引九十一位在地青年與四十四位海外青年參加。

台中市社區的特色，讓國際志工留下深刻印象，他們透過各種管道如臉書陳述感受，讓很多國際青年也深感興趣。由於成效受肯定，社會局今年擴大辦理，文化局、客委會、觀旅局及環保局也共襄盛舉，預計招收三百位海外及本地志工，工作營遍及全市十九個社區。

讓社會局感到訝異的，國際志工通常都是年輕學子或青年上平台看到後，個別報名，但今年卻有香港大學集體報名，來自七個不同國家的廿二名師生，五日將到梧棲南簡社區進行服務，除了修繕土埆厝，還要陪伴長者活動。

社會局長呂建德表示，去年舉辦國際志工工作營，主要是展現台灣文化，讓國際志工去體會社區文化，如南簡社區的土埆厝營，修繕後便住在土埆厝內，太平的興隆社區，為貓頭鷹築巢，還有農村彩繪，這樣的經驗對國際志工而言相當難得。