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〈中部〉消保官抽查電影造型塑膠杯 4款不合格

2017-03-04

〔記者張菁雅／台中報導〕賣座電影帶動周邊商品熱賣，造型塑膠杯即是一例，消保官抽查十件在電影院、賣場或網路販售的電影造型塑膠杯，三日公布結果，食品容器安全衛生均符合規定，但有四款容器商品標示不完整，已要求限期改正，改正前不得販賣；其中兩款商品未向食藥署申請輸入查驗就開賣，必須限期回收。

法制局長陳朝建表示，衛生福利部訂定「食品器具容器包裝衛生標準」，並利用材質試驗及溶出試驗等方法進行評估，食品容器必須符合標準，以確保衛生安全。此次消保官至影城、賣場及網路購買十款造型塑膠杯，檢驗材質有無鉛鎘重金屬或塑化劑，以及盛裝液體是否會溶出重金屬或塑化劑等項目，檢測結果十件均合格。

2款未申驗就賣 限期回收

不過，有四款杯子本體標示不完整，包含凱仲實業有限公司的史奴比馬卡龍冰淇淋杯未標示製造日期、永豐耀有限公司的Skater米奇吸管水壺、兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯均未標示材質名稱及耐熱溫度，違反「食品安全衛生管理法」第廿六條規定，經移送業者所在地台北市政府衛生局處理，已限期業者改正，改正前不得繼續販賣。

其中，兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯未向食藥署申請輸入查驗，就在網路販售，違反「食品安全衛生管理法」第卅條規定，北市府衛生局已裁處三萬元，並限期於三月十日前提出產品回收情形及產品後續處理計畫。

消費者可退貨、退款

消保官謝明謙表示，永豐耀公司已公告未經輸入查驗產品回收計畫，去年四月至十二月十六日購買上述兩款造型杯者，可於今年八月卅一日前持發票或網路平台購買紀錄向該公司辦理退貨、退款。

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  • 消保官抽查電影造型塑膠杯，有4款不合格，其中2款需回收。（台中市政府法制局提供）

    消保官抽查電影造型塑膠杯，有4款不合格，其中2款需回收。（台中市政府法制局提供）

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