〈中部〉消保官抽查電影造型塑膠杯 4款不合格
〔記者張菁雅／台中報導〕賣座電影帶動周邊商品熱賣，造型塑膠杯即是一例，消保官抽查十件在電影院、賣場或網路販售的電影造型塑膠杯，三日公布結果，食品容器安全衛生均符合規定，但有四款容器商品標示不完整，已要求限期改正，改正前不得販賣；其中兩款商品未向食藥署申請輸入查驗就開賣，必須限期回收。
法制局長陳朝建表示，衛生福利部訂定「食品器具容器包裝衛生標準」，並利用材質試驗及溶出試驗等方法進行評估，食品容器必須符合標準，以確保衛生安全。此次消保官至影城、賣場及網路購買十款造型塑膠杯，檢驗材質有無鉛鎘重金屬或塑化劑，以及盛裝液體是否會溶出重金屬或塑化劑等項目，檢測結果十件均合格。
2款未申驗就賣 限期回收
不過，有四款杯子本體標示不完整，包含凱仲實業有限公司的史奴比馬卡龍冰淇淋杯未標示製造日期、永豐耀有限公司的Skater米奇吸管水壺、兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯均未標示材質名稱及耐熱溫度，違反「食品安全衛生管理法」第廿六條規定，經移送業者所在地台北市政府衛生局處理，已限期業者改正，改正前不得繼續販賣。
其中，兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯未向食藥署申請輸入查驗，就在網路販售，違反「食品安全衛生管理法」第卅條規定，北市府衛生局已裁處三萬元，並限期於三月十日前提出產品回收情形及產品後續處理計畫。
消費者可退貨、退款
消保官謝明謙表示，永豐耀公司已公告未經輸入查驗產品回收計畫，去年四月至十二月十六日購買上述兩款造型杯者，可於今年八月卅一日前持發票或網路平台購買紀錄向該公司辦理退貨、退款。
看更多！請加入自由時報粉絲團
為發展綠電，彰化縣政府擬成立公私合營的電力公司，清華大學科技法律研究所教授范建得昨天到彰化縣演講，他指出，彰化是全台離岸風機密度最高的地方，相對日後除役風險也會是最高，屆時除役後所有的不利，都要縣府承…
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 【微小說】瓶中玫瑰
- 健康充電站─中醫養生講座
- 嫩模死前激烈反抗 廢渣男頸部留下抓痕
- 陳江和傷癒︰趕得上開季
- 黃之鋒等人來台 暴力接機// 白狼之子起訴 可處3年刑
- 司徒文︰川普重貿易 台應主動與美談判
- 消基會：機捷5大缺失 搭乘誘因不大
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 大巴司機疲勞駕駛 載84人衝撞拖板車、中央護欄
- 等待Fed新訊息 歐股漲跌互見
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Figurine company criticizes ban
- 證券行情表、證券表格
- 小米粒變黑糙米！伊能靜不滿女兒被拍醜 求狗仔放手
- 中小學及幼兒教師檢定考 週日登場
- 藝術家迷離色彩 Moncler隱形術
- 中美日輪燒灶 比特幣漲翻天
- 出獄繼續騙 身背7條通緝
- 黑人風光回母校 雙胞胎不賞臉
- 與馬不同調 吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤
- 社論》小英二年 慎防來自國家機器的逆襲
- 炫黑卡、拎超跑車鑰 廢渣男裝闊釣女模
- 03/04 各報重點新聞一覽
- 學者：習近平對內、對美關係 追求穩定
- 安麗盃的故事／小舒淇大驚奇 逆轉世界第六
- 自由廣場》機械人大戰工具人
- 絕命追殺奧斯卡烏龍禍首 公司聘保鑣護身
- 比特幣打頭陣 區塊鏈掀4次工業革命
- 【輕輕一瞬】一夜長大
- 黑道滋擾集遊 警署治平專案嚴辦
- 俞正聲：與台「基層一線」加強交流
- 打燈看男友性侵 冷血閨密還PO文裝傻
- 《謠言終結站》檳榔不管有無「添加物」 醫：「檳榔子」本身就會致癌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Letter scandal spreads to Tsing Hua
- SBL今開戰 彰化熱挺第一次 金酒預約爌肉飯
- 城市噪音加速聽力老化！ 台北退化約17年
- 勞勃狄尼洛頓悟時刻 開導後輩
- 球擊中高尺巨蛋天頂 怎麼判?
- 自由廣場》給台灣一個中立真實的論述場域
標題：〈中部〉消保官抽查電影造型塑膠杯 4款不合格
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email