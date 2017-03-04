〈中部〉台中公園假日垃圾多 明起亂丟開罰
2017-03-04
〔記者張菁雅／台中報導〕台中公園假日遊客如織，不少人在草地上野餐，造成垃圾量大增；市府建設局為此連續兩週假日前往勸導，並自五日起開罰，在公園內亂丟垃圾者，將處一千二百元以上六千元以下罰鍰。
台中公園內有人工湖、大片草坪與林蔭，交通又方便，成為民眾休憩的好去處。但最近一到假日，常有成群民眾在草地上野餐，吃剩的便當盒、飲料罐、塑膠袋、菸蒂等垃圾卻沒有帶走，週日垃圾量更是平日五倍以上，引起其他遊客抱怨。
亂丟垃圾被查獲 罰1200元以上
建設局表示，已會同勞工局、警察局、衛生局、環保局及北區區公所，二月十一、十二、十八、十九日，連續兩週假日進行聯合稽查，共開出十五張勸導單，目前民眾亂丟垃圾的情況已減緩，但為確實嚇阻違規行為，避免台中公園每逢假日過後環境就髒亂不堪，五日起將依照「台中市公園及行道樹管理自治條例」開罰，在公園隨意拋棄果皮、紙屑、家庭垃圾或其他廢棄物者，可處一千二百元以上六千元以下罰鍰。
建設局長黃玉霖指出，接下來連續四週假日，即四、五日、十一、十二日、十八、十九日、廿五、廿六日，仍將加強台中公園聯合稽查；另考量公園常有外籍人士到訪，該局在勸導期與正式取締期間，特別製作多國語言宣導單、告示牌，並增設臨時分類垃圾桶，希望不分國籍，所有遊客都能共同維護公園環境整潔。
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