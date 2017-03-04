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〈中部〉「送肉粽」路經 進修學校提早下課

2017-03-04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化員林市區昨天晚間舉行「送肉粽」儀式，由於隊伍的路線必須經過國立員林家商，為了尊重民俗以及保護學生，校方決定讓進修學校的學生提早一堂下課，這也是該校創校以來，首次因「送肉粽」而提早下課。

台灣民間傳說，吊頸自殺者的怨氣最重，為了安撫亡靈，彰化沿海一帶有所謂「送肉粽」儀式，首先由法師在死者處所舉辦法會，然後規劃一條路線，將亡靈「送」到河邊或海邊，而在法會活動開始前，會通知當地居民路線及時間，讓各家各戶緊閉門窗、足不出戶。

員林市日前有一名男子上吊自殺，家屬舉辦「送肉粽」儀式，時間就在昨天晚間九時半至十一時半，路線由員林市民生里，萬年路永昌街往中正路，上東西向快速道路，之後往西前去，「送肉粽」至海邊。消息傳出後，網友透過Line及臉書相互提醒，消息很快在地方傳開。

此一路線將經過員林家商，校長陳定宏說，進修學校原本在九點五十分下課，但家長不斷打電話來學校關切，擔心孩子太晚回家會遇到「送肉粽」隊伍，難免會胡思亂想，為了避免發生不必要的後果，校方做成提前下課的決定。

針對「送肉粽」一事，當地李姓民眾說，這根本就是葬儀社藉故賺錢的手法，因為員林不靠海邊，地方並沒有這種傳統，此風實在不可長；民俗專家蔡滕表示，民眾若不小心遇到，不需太驚慌，盡量轉身迴避，不要和隊伍正對、正沖即可，以免沖煞到行運受影響；當地林姓禮儀社業者說，「送肉粽」在鹿港、伸港較多，員林的禮儀社業者不會因為自殺死亡就要家屬做「送肉粽」儀式，應該是家屬主動要求。

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