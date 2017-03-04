〈中部〉埋有害廢棄物 歇業熱裂解廠遭查獲
2017-03-04
〔記者張聰秋／彰化報導〕工廠要關了，可不是拍拍屁股走人就沒事！彰化縣一家熱裂解工廠，因業者未好好處理歇業後廠區留下事業廢棄物，並疑涉嫌委託非法清理運者處理廢棄物，還疑把污染物含「苯」量超標廿一．八倍的有害事業廢棄物，偷埋在廠區約二公尺深地底，被環保局盯上查獲，致使業者被依違反廢棄物清理法移送偵辦。
環保局長江培根指出，這家位於和美鎮全興工業區的工廠，是以廢塑膠為原料的熱裂解廠，過去，長期飄散惡臭，屢遭民眾陳情檢舉，環保局多次稽查開罰，要求改善，業者做不下去，決定歇業。
江培根表示，依規定業者要按事業廢棄物合法流程謹慎處理關廠後的廢棄物，包含原料和無法再熱裂解的殘渣，可是去年九月開始，環保局一面派員跟監掌控業者載運廢棄物車輛去向，一面架設遠端攝影機，掌握處理廢棄物過程，並進行廠區堆置廢棄物採樣檢驗，經檢驗其中有一樣品中有機污染物「苯」超標廿一．八倍，認定為有害事業廢棄物。
環保局進一步用影像比對業者申報給環保局處理廢棄物內容物和數量，果真發現申報內容與影像畫面不符。
為了確實追蹤該批廢棄物流向，檢察官施教文前天指揮環保局和警方人員搜索，調派大型怪手在廠區進行開挖動作，挖出二公尺深的大洞，發現疑似回填不明黑色殘渣的廢棄物，現場採樣送檢驗，江培根指出，懷疑廢棄物含有戴奧辛成份，需進一步檢驗確認。
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