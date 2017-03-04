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〈中部〉誤植1棵陰香 花1萬元砍除

2017-03-04

〔記者顏宏駿／社頭報導〕彰化縣社頭鄉一戶蕭姓人家的三合院，十年前長出一棵「陰香」，蕭家人誤以為是「台灣土肉桂」而任其生長，沒幾年的時間就長到三層樓高，不僅無法遮風擋雨，強風一吹，還砸破屋頂，更慘的是陰香樹下，每年長出數千棵小陰香，家人都得定時拔除，昨天這家人花一萬元請三名工人和吊車，將素有「植物界福壽螺」之稱的陰香砍除才結束這場惡夢。

這棵陰香就長在「員青藝術協會」前理事長蕭漢元家的三合院旁。他說，陰香可能是麻雀銜籽而來，當時國人對「陰香」並沒有深入了解，樹葉子咬起來又有肉桂（其實是樟樹味）的味道，家人都以為是台灣土肉桂，後來見媒體報導陰香對環境的危害，他仔細觀察才確認是陰香。

蕭漢元表示，就像人家講得「一暝大一寸」，陰香長得超快，才五年的時間，直徑就有四十公分，到現在還繼續長大，目前已有十公尺高，而其枝條向四週伸展，已經牢牢把三合院的屋頂蓋住，去年夏天接連來了二個颱風，枝條在強風吹拂下砸破他家的屋頂，花了五千元請工人將破洞補實，最讓人頭痛的是其繁殖力超強，經常要拔除小陰香，日前家族共商，決定將它砍除。

昨天他們雇請工人，開來吊車，把陰香的枝條剪除後，再用電鋸將樹幹斲斷，花了一萬元，總算終結近十年的「陰香惡夢」。苗木專家蕭道隆表示，陰香已被林務局列為「不友善樹種」，一棵樹齡六年的陰香，一年可結約四萬多顆種子，這是「植物界的福壽螺」，繁殖力非常強，很多政府單位錯把陰香當作台灣土肉桂栽種，若再不重視陰香的危害，很快就會侵入台灣原生樹林的生態系。

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