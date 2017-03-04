〈中部〉擬設電力公司 彰縣長指派董事長

2017-03-04

〔記者張聰秋／彰化報導〕為發展綠電，彰化縣政府擬成立公私合營的電力公司，清華大學科技法律研究所教授范建得昨天到彰化縣演講，他指出，彰化是全台離岸風機密度最高的地方，相對日後除役風險也會是最高，屆時除役後所有的不利，都要縣府承擔，甚至要讓台電收爛攤子，就國外發展綠電經驗，在成立電力公司之前，一定要考慮除役善後的問題。

縣長魏明谷指出，不少縣民問他，沒有電纜、電桿，如何成立電力公司，他回說，地方智慧綠能公司好比地方電力公司，經由綠能公司建立綠電交易平台和供需調節機制，縣府有信心成立公私合營的電力公司，首任董事長就是縣府建設處長戴瑞文。

范建得是國內數一數二，因應氣候環境變遷下，推動綠能發展法律架構和政策模式的學者，昨天，他應縣府邀請在名為「公民電廠、綠電認證及碳權交易專題演講」中，提出獨特的見解。他說，英國朝小型電力公司推動，在公私合營的架構下，英國政府持股五十％、不參與經營權，一來電力不確定風險太大，國家分散一半風險，同時需維持財務風險、確保公司品質，公司運作模式確定後，對於架設風機帶來反對力量和損害賠償，都要考慮周全，絕對不能讓賠償變成隨時都會引爆的地雷，「廠商不怕風險，最怕風險不確定」，英國等先進國家，透過利潤回饋的方式降低風險。