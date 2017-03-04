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〈中部〉埔里台電舊服務所 閒置30多年拆了

2017-03-04

台電初步規劃委外經營停車場

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮市區的台電舊服務所閒置逾卅年，成為地方治安、衛生死角，最近台電終於動工拆除，但佔地二百多坪土地未來如何活化，台電初步規劃委外經營停車場，附近居民則是希望長期能妥善規劃，別再製造另一個問題。

埔里鎮南門里南昌街舊台電服務所及員工宿舍建於民國五十七年，因老舊且不敷使用，台電另覓新址興建服務所，位於市區精華地點的舊服務所就此閒置近卅五年，歷經九二一大地震，建築物雖未倒塌，但部分受損，台電在周邊圍起鐵皮，禁止民眾進入，但內部及周圍堆滿雜物，居民多次陳情要求改善，別再成為治安、衛生死角。

台電原已計劃拆除，但國立暨南國際大學卻認為服務所拆了可惜，希望能轉型為地方觀光、文史或公益活動的聯結中心，也研擬計畫召開說明會，但牽涉建築安全，且土地又是機關用地，使用限制多，暨大的活化計畫無法如願，台電最近已發包進行拆除，佔地近二百八十坪的土地未來如何活化，再度受到民眾關注。

地方期望長期規劃勿製造問題

南門里長陳昭維表示，該里的治安、環境毒瘤好不容易去除，希望別再製造另一個問題空間，無論台電如何活化，希望能尊重當地居民意見，長遠建議透過都市計畫將機關用地變更，做更妥善利用。

但鎮長周義雄認為，土地是台電地，公所無權置喙，且透過都市計畫更改機關用地，牽涉事項更多，短期也無法達成。

台電則針對機關用地容許的用途進行初步規劃，計劃興建收費停車場委外經營，認為當地屬較早開發的商業區，周邊道路並不寬敞也無法拓寬，先做停車場使用，也能紓解周邊停車一位難求的窘境。

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  • 閒置逾卅年的埔里鎮舊台電營業所，建築日前正式拆除走入歷史。（記者佟振國攝）

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  • 主人花1萬元，雇工人，請吊車，砍掉陰香，才結束這場惡夢。（記者顏宏駿攝）

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