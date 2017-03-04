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〈中部〉番路新民宿 住一晚上萬元

2017-03-04

〔記者蔡宗勳／番路報導〕嘉義縣出現房價破萬元的高價民宿，是番路鄉半天岩紫雲寺附近的「東方惠斯勒」，去年底開始營運，房間訂價五千至一萬三千五百元，一舉翻新「山水清暉」民宿八千五百元的最高紀錄。

副縣長吳芳銘說，縣府團隊大力發展觀光業，民宿如雨後春筍般設立，各有特色，吸引國內外旅客住宿旅遊，民宿聚落主要分佈在竹崎鄉石槕、番路鄉隙頂、阿里山鄉樂野和梅山鄉瑞里，前三者都在阿里山公路沿線。

遠近馳名的民宿代表有石槕「山水清暉」和隙頂「四季星空」等，前者房價從五千五百至八千五百元，後者四千二百至八千元，價格和五星級飯店相差不多，住宿率比飯店高，假日以國人為主，平常日則是外國遊客。

宏都建設二十多年前在紫雲寺附近，斥資數千萬元打造私人招待所，去年底申請民宿執照獲准，全棟五個房間包租每天定價五萬一千元，單間則從五千至一萬三千五百元不等，締造嘉縣高價民宿新紀元。

「東方惠斯勒」業者陳敬元說，早年從加拿大進口原木，再找來歐洲木工師傅，以歐式接榫方式興建，台灣類似建物屈指可數，其民宿位於大華公路上，相對於梅山鄉瑞里、太和與阿里山公路沿線的觀光成熟度，這裡屬於有待開發的地區，將結合半天岩、光華至奮起湖一帶的觀光資源，給旅客更多選擇。

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  • 「東方惠斯勒」泳池民宿走高檔路線。（記者蔡宗勳攝）

    「東方惠斯勒」泳池民宿走高檔路線。（記者蔡宗勳攝）

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