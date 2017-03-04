〈中部〉（雲林）虎高驚喜 白沙屯媽祖駐駕過夜

2017-03-04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕破天荒！白沙屯媽祖駐駕虎尾高中過夜到今天清晨六點，停留十二小時，讓師生又驚又喜，社區居民奔相走告紛紛到校參拜媽祖，虎高校長薛東埠直說，媽祖婆和虎高「有緣」。

白沙屯媽祖鑾駕昨天凌晨一點卅分從北港朝天宮出發回程，清晨四點五十分進入元長鄉境，並沿著一四五線抵達虎尾，隨香信徒綿延數公里，不少老農老婦爭相鑽轎腳，展現對媽祖的宗教狂熱，鑾轎所到之處信徒熱情歡迎，準備豐盛的早餐供隨香的「香燈腳」享用。

「媽祖來囉」！媽祖鑾轎第一次駐駕土庫奮起里秀潭龍興宮，村民扶老攜幼到廟前參拜、鑽轎腳，整個小村落為之沸騰，隊伍在一四五線形成人龍，虎尾分局全程協助交通指揮。

媽祖鑾轎一路從虎尾光復路前進，大伙兒以為媽祖要繼續北上，下午六點經過虎尾高中，原本緊閉的校門因該校應屆畢業生畢業旅行結束返回學校，所以校門打開，竟迎來白沙屯媽祖，讓全校師生又驚又喜。

由於今天是星期六，白沙屯媽祖駐駕不會影響學生上課，讓全校師生大受感動媽祖一定會帶來好運，鄰近鎮民也紛紛到校上香參拜，氣氛熱絡。

六房媽過爐 經費怎攤今擲筊

〔記者詹士弘／雲林報導〕一年一度六房媽過爐是雲林宗教盛事，參與信眾有數十萬人，輪值庄頭需提供場地及建設紅壇，值年爐主漸難負擔龐大經費，中華民國六房媽會決與紅壇爐主共同擔承費用，今天下午將在斗六大北勢臨時紅壇擲筊決定經費分擔比率，邀信眾共同見證。

六房媽是由雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉等五個鄉鎮市三十六個庄頭聚落組織成「股」，共同輪流奉祀，「六房媽」沒有固定廟宇，依股序庄頭值年，擲筊杯選值年爐主。

中華民國六房媽會表示，六房媽過爐慶典參與人數動輒數十萬人，過去由值年爐主負責募款建設紅壇及舉辦過爐活動，經費龐大漸難負擔，近年曾衍生爐主召募股東幫忙分擔的現象。

六房媽會員代表大會經多次開會後議決，過爐慶典活動經費由管理單位中華民國六房媽會與值年紅壇爐主共同擔負，以杜絕召募股東風氣，並促進紅壇和諧。