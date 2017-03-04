〈中部〉雲林再撲殺2鴨場 台西又見禽屍
2017-03-04
〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕雲林縣昨再撲殺二場、八千二百多隻鴨隻；另台西鄉新虎尾溪下游又發現有禽屍，禽農憂心出現防疫死角，縣府派員清理加強消毒，並追查丟禽屍民眾。
雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，五月底前鴨隻上市都須經過檢疫證明健康，雲林有九十九場申請上市，除昨天驗出H5N2高原性病毒撲殺的二場外，目前仍有一場初檢H5呈現陽性複驗中，另有十四場待驗。
昨天撲殺鴨場分別位於四湖鄉七十九日齡土番鴨，及台西鄉九週齡北京鴨，雖外觀正常，也沒有異常死亡現象，但鴨隻抵抗力較佳，雖兩處鴨場都沒有明顯病徵，仍予以撲殺。
台西鄉海豐村萬興橋前天傳出死禽遭丟包，縣府擔心疫情擴散，立即派員前往打撈消毒，昨天有民眾指稱在台西鄉蚊港橋舊虎尾溪下游南岸的防風林發現十餘包死禽，蚊蠅滿天飛，臭氣四溢，警方前往查看發現是宴席廚餘，雖是虛驚一場，仍將追查亂丟廢棄物不肖者。
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