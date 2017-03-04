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〈中部〉（嘉縣）鹽業鐵橋拆了 文史人士辦告別式

2017-03-04

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮新岑里內有六十多年歷史的鹽業鐵橋，縣府去年五月動工拆除，文史人士奔走盼保留；縣文化觀光局上個月邀學者會勘，認定未達文化資產標準，縣府昨請包商拆除，地方人士李泳宗等人見保存無望，帶著白布、招魂幡及紙錢，為鐵橋辦告別式並留下紀錄。

布袋鎮早期是台灣鹽業生產重鎮，僅存的鹽業鐵橋橫跨龍宮溪，俗稱「黑橋」，共有十七座橋墩，全長九十公尺，在台灣相當罕見，見證鹽業文化歷史；縣府去年拆除鐵軌，經嘉縣生態環境保育協會理事長蘇銀添、新岑里民黃皎怡及李泳宗等人奔走，暫緩拆除，但已僅剩橋墩和最後一節鐵軌。

認定無文資價值 僅保留2座橋墩

縣府建設處長林永福表示，停工後，新岑里召開里民大會，拆除派認為橋墩影響水流，且漲潮時看不見橋墩，會造成漁筏行駛危險，贊成拆除占多數；經與水利單位討論，為了安全，請包商再施工，確定保留最後兩座尚有鐵軌的橋墩，讓居民能夠懷念，其餘拆除。

文觀局文化資產科長林君徽說，文化資產保存法規定，公有建物超過五十年者，處分前應進行文化資產價值評估，今年二月十八日會勘評估，學者認為鐵橋鐵軌已剩最後一段，完整度、辨識度不足，無文資價值。

不過，李泳宗等人認為，縣府先拆了鐵軌，再請專家以形貌完整度不夠，認定無文資價值，豈不是矛盾？現勘時逢漲潮，看不到多數橋墩，以此認定無文資價值，令人遺憾；保存派見無法阻擋鹽業鐵橋被拆，昨在白布上寫「告別黑橋，別了黑橋」，搖起招魂幡、燒起銀紙，記錄鐵橋的最後身影。

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  • 怪手昨天開始拆除鹽業鐵橋，里民李泳宗（左二）等人拿著招魂幡及白布條，為鐵橋辦告別式。（記者林宜樟攝）

    怪手昨天開始拆除鹽業鐵橋，里民李泳宗（左二）等人拿著招魂幡及白布條，為鐵橋辦告別式。（記者林宜樟攝）

  • 怪手昨天開始拆除鹽業鐵橋。（記者林宜樟攝）

    怪手昨天開始拆除鹽業鐵橋。（記者林宜樟攝）

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