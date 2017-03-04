〈中部〉雲林拚垃圾減量 達成率逾4成

2017-03-04

〔記者詹士弘、林國賢／雲林報導〕雲林推動垃圾減量已逾兩個月，廿鄉鎮市垃圾日減量達四十二餘噸，環保局表示將針對垃圾減量不佳鄉鎮加強破袋稽查，協助斗南鎮加速推動垃圾不落地；至於是否試辦垃圾隨袋徵收，環保局表示須視垃圾減量狀況，且考量城鄉落差現實環境，還須從長計議。

三市鎮是否隨袋徵收 從長計議

縣長李進勇為解決雲林縣垃圾處理問題，要求今年六月底前全縣每日垃圾量要減少一百噸，目前達成率已逾四成，垃圾破袋開單發揮成效，全縣垃圾量至二月底止，每日減四十二．七二噸，每日垃圾量已跌至兩百九十三．七八噸。

環保局長林長造表示，縣長喊出垃圾減量一百公噸的基準日雲林每日每人產生的垃圾量為○．三九公斤，與全國平均值○．三七八公斤距離不遠，其中東勢的○．五三公斤與斗南的○．四九公斤較偏高，目前東勢減量有十．五四％，但斗南減量只有三．五七％，明顯落後。

古坑、元長績效最佳 斗南最糟

副局長張喬維表示，從二月十日至二月廿八日統計資料顯示，雲林垃圾減量成效最佳的是古坑鄉與元長鄉，減量率四成，分別減少四．一九噸與四．七八噸垃圾，垃圾減量最多的則是虎尾鎮及斗六市，分別日減九噸及六．四一噸。

張喬維表示，全縣只剩斗南未實垃圾不落地，在這一波破袋稽查行動中，斗南破袋量也掛零，斗南鎮公所已開始召開說明會，推動垃圾不落地，儘速實行；另針對垃圾減量後段班的鄉鎮，環保局也將五個稽查隊集中火力，至同一鄉鎮進行垃圾破袋及宣導工作，讓居民早日建立正確垃圾分類習慣。

環保署長李應元前天在立院表示，斗六、虎尾及斗南今年將試辦垃圾費隨袋徵收，林長造說，將視全縣上半年垃圾減量成效及民眾分類觀念是否落實，再與中央好好合作，作永續垃圾處理的妥適規劃。