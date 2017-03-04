〈中部〉雲林拚垃圾減量 達成率逾4成
〔記者詹士弘、林國賢／雲林報導〕雲林推動垃圾減量已逾兩個月，廿鄉鎮市垃圾日減量達四十二餘噸，環保局表示將針對垃圾減量不佳鄉鎮加強破袋稽查，協助斗南鎮加速推動垃圾不落地；至於是否試辦垃圾隨袋徵收，環保局表示須視垃圾減量狀況，且考量城鄉落差現實環境，還須從長計議。
三市鎮是否隨袋徵收 從長計議
縣長李進勇為解決雲林縣垃圾處理問題，要求今年六月底前全縣每日垃圾量要減少一百噸，目前達成率已逾四成，垃圾破袋開單發揮成效，全縣垃圾量至二月底止，每日減四十二．七二噸，每日垃圾量已跌至兩百九十三．七八噸。
環保局長林長造表示，縣長喊出垃圾減量一百公噸的基準日雲林每日每人產生的垃圾量為○．三九公斤，與全國平均值○．三七八公斤距離不遠，其中東勢的○．五三公斤與斗南的○．四九公斤較偏高，目前東勢減量有十．五四％，但斗南減量只有三．五七％，明顯落後。
古坑、元長績效最佳 斗南最糟
副局長張喬維表示，從二月十日至二月廿八日統計資料顯示，雲林垃圾減量成效最佳的是古坑鄉與元長鄉，減量率四成，分別減少四．一九噸與四．七八噸垃圾，垃圾減量最多的則是虎尾鎮及斗六市，分別日減九噸及六．四一噸。
張喬維表示，全縣只剩斗南未實垃圾不落地，在這一波破袋稽查行動中，斗南破袋量也掛零，斗南鎮公所已開始召開說明會，推動垃圾不落地，儘速實行；另針對垃圾減量後段班的鄉鎮，環保局也將五個稽查隊集中火力，至同一鄉鎮進行垃圾破袋及宣導工作，讓居民早日建立正確垃圾分類習慣。
環保署長李應元前天在立院表示，斗六、虎尾及斗南今年將試辦垃圾費隨袋徵收，林長造說，將視全縣上半年垃圾減量成效及民眾分類觀念是否落實，再與中央好好合作，作永續垃圾處理的妥適規劃。
看更多！請加入自由時報粉絲團
為發展綠電，彰化縣政府擬成立公私合營的電力公司，清華大學科技法律研究所教授范建得昨天到彰化縣演講，他指出，彰化是全台離岸風機密度最高的地方，相對日後除役風險也會是最高，屆時除役後所有的不利，都要縣府承…
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 【微小說】瓶中玫瑰
- 健康充電站─中醫養生講座
- 嫩模死前激烈反抗 廢渣男頸部留下抓痕
- 陳江和傷癒︰趕得上開季
- 黃之鋒等人來台 暴力接機// 白狼之子起訴 可處3年刑
- 司徒文︰川普重貿易 台應主動與美談判
- 消基會：機捷5大缺失 搭乘誘因不大
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 大巴司機疲勞駕駛 載84人衝撞拖板車、中央護欄
- 等待Fed新訊息 歐股漲跌互見
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Figurine company criticizes ban
- 證券行情表、證券表格
- 小米粒變黑糙米！伊能靜不滿女兒被拍醜 求狗仔放手
- 中小學及幼兒教師檢定考 週日登場
- 藝術家迷離色彩 Moncler隱形術
- 中美日輪燒灶 比特幣漲翻天
- 出獄繼續騙 身背7條通緝
- 黑人風光回母校 雙胞胎不賞臉
- 與馬不同調 吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤
- 社論》小英二年 慎防來自國家機器的逆襲
- 炫黑卡、拎超跑車鑰 廢渣男裝闊釣女模
- 03/04 各報重點新聞一覽
- 學者：習近平對內、對美關係 追求穩定
- 安麗盃的故事／小舒淇大驚奇 逆轉世界第六
- 自由廣場》機械人大戰工具人
- 絕命追殺奧斯卡烏龍禍首 公司聘保鑣護身
- 比特幣打頭陣 區塊鏈掀4次工業革命
- 【輕輕一瞬】一夜長大
- 黑道滋擾集遊 警署治平專案嚴辦
- 俞正聲：與台「基層一線」加強交流
- 打燈看男友性侵 冷血閨密還PO文裝傻
- 《謠言終結站》檳榔不管有無「添加物」 醫：「檳榔子」本身就會致癌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Letter scandal spreads to Tsing Hua
- SBL今開戰 彰化熱挺第一次 金酒預約爌肉飯
- 城市噪音加速聽力老化！ 台北退化約17年
- 勞勃狄尼洛頓悟時刻 開導後輩
- 球擊中高尺巨蛋天頂 怎麼判?
- 自由廣場》給台灣一個中立真實的論述場域
標題：〈中部〉雲林拚垃圾減量 達成率逾4成
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email