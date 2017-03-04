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〈中部〉豐原火車站 臨時人行通道開放

2017-03-04

〔記者歐素美／台中報導〕豐原火車站西站新的臨時人行通道昨開放通行，許多民眾表示，原本的臨時通道要繞一大圈，考驗老人家腿力，新的臨時通道改到北側，幾步路就到車站大廳，很方便；但新的臨時人行通道無障礙坡道，基於安全考量將加設專用通道及護欄等，預計十日才開放使用，美中不足。

配合鐵路高架化，豐原火車站東移，鐵路改建工程局利用舊月台搭建臨時人行通道，方便民眾從西站進出，但豐原火車站二期工程施工，舊月台必須拆除，鐵工局在北側另建新的臨時人行通道，並於昨日開放通行。

民眾表示，舊的臨時通道，要繞一圈約上百公尺才能進入車站大廳購票，對長輩而言比較吃力，新的臨時通道寬六米、長僅廿七米，路程短、很方便。

無障礙坡道 10日才開放使用

不過，新的臨時通道旁附設的無障礙坡道，昨卻未同時啟用。鐵工局第三工務段長李連芳表示，基於安全考量，無障礙坡道將劃設兩米寬的專用通道，並增設扶手欄杆等，希望能趕在本月十日開放使用，目前身心障礙人士還是必須從東站進出。

李連芳表示，新的臨時人行通道也只是暫時性設施，豐原火車站二期工程預計明年八月完工，臨時通道即可功成身退。

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