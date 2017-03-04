〈中部〉捷運綠線電聯車 6月起陸續交車
可望於年底進行軌道測試
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運時代步步接近，交通局長王義川表示，捷運綠線電聯車六月起陸續交車，民眾可望在年底看見電聯車於軌道測試；率團前往組裝基地台車公司考察的市議員何文海，則對組裝技術及品質管制感到滿意，肯定品質與原廠相同。
市議員赴台車公司考察組裝
市議會交通地政觀光委員會召集人何文海關心中捷電聯車組裝，偕同市議員林碧秀、陳淑華、陳政顯、陳成添等人，前往位在新竹湖口的台車公司考察，王義川局長陪同說明，由台車公司助理副總周開誠及經理廖英吉等人接待。
台車公司從電聯車設計、部品加工組立、六片體組立、車體總組立、內艤電裝作業及轉向架組合，到成車品管測試等，一一為市議員們詳細說明電聯車生產製造過程，見證中捷電聯車的誕生，甫完成報到手續的中捷員工也在旁學習，增進日後營運及維護操作能力。
何文海表示，台中捷運電聯車組裝製造，過程非常講究且細膩，技術及品質管制值得肯定，象徵台灣電聯車的技術逐漸成熟，不但是未來邁向電聯車國造重要的一步，更對台中推展捷運是一種利多，前景看好。
王義川指出，中捷共採購十八列車，一半由日本原裝進口，另一半則採技術轉移方式，由原廠提供原料及零件，委託台車公司組裝，日本原廠技師駐台監督管制，確保每輛車的品質與原廠相同，台灣組裝廠熟悉車輛結構後，後續車輛保養及維護即不須樣樣仰賴日本原廠。
他又說，預計年中軌道完工後，民眾在年底就可看見電聯車軌道測試英姿，目前正密集進場施工；台車公司表示，目前九列車、十八節車廂，一至十三節車廂完成前期艤裝，十四至十六節完成車體結構，十七至十八節已完成底座，預計六月出貨交車。
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標題：〈中部〉捷運綠線電聯車 6月起陸續交車
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