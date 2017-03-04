| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉捷運綠線電聯車 6月起陸續交車

2017-03-04

可望於年底進行軌道測試

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運時代步步接近，交通局長王義川表示，捷運綠線電聯車六月起陸續交車，民眾可望在年底看見電聯車於軌道測試；率團前往組裝基地台車公司考察的市議員何文海，則對組裝技術及品質管制感到滿意，肯定品質與原廠相同。

市議員赴台車公司考察組裝

市議會交通地政觀光委員會召集人何文海關心中捷電聯車組裝，偕同市議員林碧秀、陳淑華、陳政顯、陳成添等人，前往位在新竹湖口的台車公司考察，王義川局長陪同說明，由台車公司助理副總周開誠及經理廖英吉等人接待。

台車公司從電聯車設計、部品加工組立、六片體組立、車體總組立、內艤電裝作業及轉向架組合，到成車品管測試等，一一為市議員們詳細說明電聯車生產製造過程，見證中捷電聯車的誕生，甫完成報到手續的中捷員工也在旁學習，增進日後營運及維護操作能力。

何文海表示，台中捷運電聯車組裝製造，過程非常講究且細膩，技術及品質管制值得肯定，象徵台灣電聯車的技術逐漸成熟，不但是未來邁向電聯車國造重要的一步，更對台中推展捷運是一種利多，前景看好。

王義川指出，中捷共採購十八列車，一半由日本原裝進口，另一半則採技術轉移方式，由原廠提供原料及零件，委託台車公司組裝，日本原廠技師駐台監督管制，確保每輛車的品質與原廠相同，台灣組裝廠熟悉車輛結構後，後續車輛保養及維護即不須樣樣仰賴日本原廠。

他又說，預計年中軌道完工後，民眾在年底就可看見電聯車軌道測試英姿，目前正密集進場施工；台車公司表示，目前九列車、十八節車廂，一至十三節車廂完成前期艤裝，十四至十六節完成車體結構，十七至十八節已完成底座，預計六月出貨交車。

廣告
  • 台車公司主管說明車廂底盤製造過程。（記者黃鐘山攝）

    台車公司主管說明車廂底盤製造過程。（記者黃鐘山攝）

  • 台中捷運車廂內裝，清亮簡潔的粉色系設計，讓網友驚呼少女心。（記者黃鐘山攝）

    台中捷運車廂內裝，清亮簡潔的粉色系設計，讓網友驚呼少女心。（記者黃鐘山攝）

  • 市議員關心中捷電聯車組裝，由交通局長王義川陪同前往台車公司考察。（記者黃鐘山攝）

    市議員關心中捷電聯車組裝，由交通局長王義川陪同前往台車公司考察。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
擬設電力公司 彰縣長指派董事長

為發展綠電，彰化縣政府擬成立公私合營的電力公司，清華大學科技法律研究所教授范建得昨天到彰化縣演講，他指出，彰化是全台離岸風機密度最高的地方，相對日後除役風險也會是最高，屆時除役後所有的不利，都要縣府承…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈中部〉捷運綠線電聯車 6月起陸續交車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.