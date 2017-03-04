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〈中部〉二林農會理監事選舉 邱士平陣營全拿

2017-03-04

〔記者陳冠備／二林報導〕彰化縣各鄉鎮農會昨日召開會員代表大會，同時選舉理監事，其中戰況激烈的二林鎮農會，在投票前傳出有暴力介入，甚至有「強行壓人」等質疑聲浪，讓這場代表大會吸引地方人士高度關注，而警方派出二十八名警力到場蒐證，防止對立衝突發生，所幸投票過程和平，不過開票結果卻一面倒，九席理事以及三席監事全由候聘總幹事邱士平陣營的支持者當選。

二林鎮農會在現任總幹事蔡詩傑放棄連任下，由縣議員謝彥慧與前農業處長邱士平兩名新人登記，經審查僅邱士平為合格候聘總幹事，上月十九日會員代表選舉，邱系也以三六比九奪下頭籌，不過謝系陣營仍為掌握理監事席次努力。

因為競爭激烈，原本屬意表態支持謝系的代表當選人，選後有多位失聯，謝系人馬質疑己方的代表遭到脅迫，因而失聯。然而今日投票，支持謝系代表有四人撤回「限制投票制」改採取無限制投票，結果支持邱系的代表囊括九席理事、三席監事，大獲全勝，

謝系陣營表示，極力爭取理監事席次是為達公平制衡效果，也坦然面對投票結果。

警方也曾親自拜訪「被失聯」代表或家人，確認其人身自由安全無虞，查無被暴力脅迫等情事。

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