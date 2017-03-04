〈中部〉（嘉市）老醫生兒子返偏鄉 水林倉庫重開診
2017-03-04
〔記者陳燦坤／水林報導〕嘉義市執業醫師黃勳雄得知故鄉水林南七村沒有醫療院所且交通不便，決定申請巡迴醫療看診，為鄉親健康貢獻心力，他還特別挑選父親曾承租的農會倉庫看診，繼承父志在偏鄉服務志願。
水林農會之前閒置的倉庫轉型為蕃薯會社，成為地方產業教室後，現在又增加一項新的功能，成為水林鄉南部蔦松等七個村唯一診所。現居嘉義巿的醫生黃勳雄決定向健保局申請巡迴醫療，返鄉幫故鄉親友健康把關，居民得知消息相當開心，總算可以就近看診。
水林鄉南七村交通不便，更是醫療貧瘠的偏鄉之一，黃勳雄的父親黃總督曾在地方向農會承租倉庫開設診所，視病猶親的用心讓不少人留下深刻印象，但最近兩年地方醫療機構幾乎呈現空窗期，之前雖成立一家診所，但經營僅兩、三個月便歇業，南七村人口嚴重老化且交通不便，就醫需搭附近醫療院所交通車，老年人遇小病能忍則忍，黃總督的兒子將回來開業消息傳開，大家相當開心。
黃勳雄雖長年在外，但得知故鄉年長者需求，基於對這片土地的熱愛，決定把父親過去的診所重新開張，回饋鄉親，水林農會相當支持黃勳雄義舉，願意將蕃薯會社供他使用。
黃勳雄的家人表示，黃滿心期待能夠再見到昔日的同伴或是小同鄉，診所原本預定在五日開張，每週日上午八時三十分到上午十一時三十分為鄉親服務，因遇上二二八連假，健保局公文作業不及，延後到下週看診。
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