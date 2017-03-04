〈中部〉《小檔案》 家庭責任醫師制度 落實預防醫學

2017-03-04

「家庭責任醫師制度」法源基礎為全民健康保險法第44條，以促進預防醫學、落實轉診制度，並提升醫療品質與醫病關係，給付採「論人計酬」為原則，並依照顧對象的年齡、性別、疾病等校正後之人頭費，計算當年度給付總額。

台北市、桃園市皆開始推動家庭責任醫師制度，實施對象只針對獨居老人及罹患慢性病者，未結合論人計酬制，而是由地方政府編列一筆健康促進費用來執行此政策；嘉義市擬以全民為實施對象，並結合健保署論人計酬制，確保財源永續維持。（記者丁偉杰）