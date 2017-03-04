〈中部〉《嘉市試辦家醫責任制》基層醫師7成反對

2017-03-04

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府打算七月起試辦「家庭責任醫師制度」，但市醫師公會日前向基層診所二百七十七名會員醫師進行意見調查，結果（扣除非健保診所及未回復者共二十三名）七成反對，僅一成四贊成，沒意見者一成六，公會據此函文衛生局，希望該局未與衛福部全民健康保險會達成共識，並徵求基層醫師同意之前，「暫緩實施」。

持反對意見的醫師說，依市府規劃，是想把所有的醫療財務風險由基層診所醫師承擔，沒考慮民眾就醫習慣，也未教育民眾如何做好健康管理並落實分級醫療，「不限制民眾就醫自由，風險如何控管」？反對者還說，新制未獲健保會同意補助經費，只是市府一廂情願，目前只有計畫綱要，對於家庭醫師給付額、新制經費總額如何管理等細節沒有交代清楚，若硬推新制，醫療經費恐全被財團醫院吃掉，基層診所萎縮倒閉，民眾無法獲實質幫助，就醫更加不便。

新制「論人計酬制」也是遭到質疑的主因，因現採「論量計酬制」，病患看病花多少錢，健保局便給付多少錢，論人計酬制則把病患視為「會員」，醫師須照顧其健康、減少其看病次數，才可獲利，若病患不幸得肺腺癌，昂貴標靶藥物的十分之一也要責任醫師負擔，與目前的醫療環境不相容。

不過，贊成家庭責任醫師制度的醫師認為，新制符合現代預防醫學概念，病患越健康，醫師報酬越好，減少醫療資源浪費，改善醫師過勞問題，「讓民眾多一個貼心的醫師朋友。」

一名謝姓男子說，醫生是高收入族群 ，新制除要照顧好民眾健康的醫療責任，還要分擔醫療財務風險，有反彈聲浪是必然的；林姓家庭主婦說，少數民眾習慣把健保「吃到飽」，若要實施新制，醫師與民眾的觀念都要改變，以免增加醫病關係的緊張。