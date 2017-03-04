〈中部〉嘉市7月試辦家醫責任制 醫界疑慮多
涂醒哲︰今開研討會說明
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府擬向衛生福利部爭取試辦「論人計酬」的「家庭責任醫師制度」，目標七月開始實施，市醫師公會理事長蔡宗佑認為市府連試辦內容都不具體，就找醫界配合，有如要醫界背書，再跟中央談經費；市長涂醒哲昨受訪說，此事無關經費問題，有人還不清楚就反對，他今天上午將在台大景福基金會，在聖馬爾定醫院舉辦「以體系為基礎的共同健康照護」研討會上，說明試辦方向，希望醫師朋友能來了解。
涂醒哲表示，現行健保制度「論量計酬」，愈多病人看病，醫師愈賺錢，反而懲罰願意照顧民眾健康、讓民眾少看病的醫師，嘉市推動家庭責任醫師制度，在保障醫師所得情況下，由醫師促進民眾健康，民眾減少的藥物跟醫療費用，可回饋給醫師。
論量計酬變論健康計酬？
市府簡任秘書曹放之說，試辦新制牽涉改變健保支付制度，地方無法全權決定，尤其衛福部健保署還未跟市府確定推動時程，僅能透過推動工作小組聽取各界意見，待凝聚共識再研擬草案、時程表。
蔡宗佑表示，推動工作小組與醫師公會代表開會，但經費、論人計酬如何執行等內容都沒有，「這不叫討論」；論人計酬制在國內外都曾試辦，但基層醫師擔心除幫病人治病，未來還要管控、負責病人的健康，變成論健康計酬，「很奇怪。」
好概念但施行配套闕如
嘉市牙醫師公會前理事長陳建志說，家庭責任醫師制度在國外行之有年，也是未來趨勢，嘉市醫師密集，有條件作為試辦縣市，然而醫師助民眾預防、保健部分怎麼給付？因而提升民眾健康，有無獎勵方法？配套要一併研議才能解除醫界疑慮。
長期推動居家醫療的醫師余尚儒表示，論人計酬的家庭責任醫師制度是好的概念，但說要維護健康很籠統，效果不是一、兩個月就看得到，建議先針對不便就醫、臥床需要長照的對象，由居家醫療團隊搭配有效轉診，以減少無效醫療為目標先執行，才較有效果。
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