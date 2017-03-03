〈南部〉確診疫禽 關廟土雞場撲殺2萬餘隻
2017-03-03
〔記者王涵平／新營報導〕台南關廟一處土雞場昨日確診H5N8，南市動保處撲殺二萬餘隻，並針對該場及周邊道路與附近公共區域加強噴霧消毒工作。
動保處指出，該處關廟區禽場畜主二月廿七日發現場內雞隻出現異常死亡情形進行通報，動保處立即派員前往進行疫情調查，同時管制場內所有禽隻移出移入，並採樣病雞送畜衛所檢驗，昨日確診H5N8亞型高病原性禽流感，同步完成撲殺清場。
動保處表示，因該養禽場地處偏遠、人車進出不易，場內動線不佳，增加作業困難度，此次除結合市府相關單位，並申請陸軍八軍團支援國軍協助清運作業。
動保處促落實防疫措施
動保處表示，之前發生禽流感的案例場進行發生原因分析後，皆與是否落實禽場本身生物安全防疫有關，一再呼籲養禽場務必落實生物安全防疫措施，並請各區公所人員協助再至各區養禽場進行第二次地毯式訪視，再發放消毒水加強防疫消毒，將禽場生物安全措施之落實度加以評分，依評比結果分為ＡＢＣＤ等四級，依等級加強輔導及要求落實生物安全防疫措施。
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