〈南部〉議員妻車遭拖吊 警：依SOP執行

2017-03-03

澄清當事人未利用特權

〔記者王捷、蔡文居／台南報導〕市議員李退之夫人郭貞慧車輛遭拖吊，傳反映員警態度不佳，致警員被督察室要求報告經過，引發基層員警不滿。交通大隊澄清，當事人未利用特權，而警方拖吊過程均依ＳＯＰ執行，並無違誤，且未有督察人員傳喚員警問話及要求繳交報告情事。

根據警員密錄器畫面約有八分多鐘，起初警員發現郭貞慧的違停車輛，開始吹哨、拍照存證，抄寫車牌號碼貼上封條，影片前大半段都很安靜，直到最後約三分鐘，郭貞慧衝到車旁，指稱身體不舒服要就醫，希望警方能放車，願意罰款，不過警方以車輛已經移動拒絕，最後大喊「車！拖走！」警方強調，事後經查拖吊過程有依規定鳴笛、廣播、填製紅單後指揮拖吊，且完成輔助輪裝設及移離原來位置約○．五公尺。

對於檢舉警員態度不佳一事，李退之說，都是妻子向警方聯絡，自己不知情。另外，此次拖吊與市長賴清德宣示的拖吊要點不同，也不符合警政署的拖吊ＳＯＰ，如果駕駛已經到場、車子還沒拖走，警方應該放行。

台南市議會昨日發布聲明，希望全體民意代表能恪遵法令規定，為民表率；警察人員執法能以更委婉態度取得違規人諒解，更讓廣大民眾肯定與尊重。