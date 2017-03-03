〈南部〉創4項紀錄 台灣國際蘭展今開幕

2017-03-03

小英總統主持典禮 明起開放參觀

〔記者王涵平／新營報導〕總統蔡英文今將主持台灣國際蘭展開幕典禮，台南市長賴清德昨日邀請民眾三月四日起入園參觀，體驗多元豐富的台灣蘭花產業。

賴清德與議長賴美惠等各界人士昨日召開記者會，共同邀請全國民眾到後壁參觀最美麗、最壯觀的二○一七台灣國際蘭展。

創新導入虛擬實境 VR體驗蘭花世界

今年台灣國際蘭展將於三月四日至十三日舉行，今年以「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭．生生不息」為主題，創新導入虛擬實境的技術，透過Cardboard VR讓大眾用另一種方式體驗蘭花的世界，規劃「爭奇館」、「鬥豔館」、「幸福館」、「未來館」等四大展館，再現台灣蘭花王國風華。

賴清德表示，今年盛況空前，值得大家參觀欣賞，請大家及早訂票、排隊，蘭花代表幸福也代表富貴，台南市政府以最漂亮的蘭花來祝福每一位入園參觀的好朋友幸福又富貴。

此外，蘭展實際上背後支持四個產業，包括精緻農業、生物科技產業、文化創意產業以及觀光產業，希望藉由蘭展帶動，讓蘭花可以養活更多的台南人。

蘭展計畫主持人林峰田表示，今年蘭展是這十幾年來最雄偉、最壯觀的展出，今年也創下四項世界紀錄，包括今年主題展是歷年來最大最好的、競賽花高達兩千株、蘭花新品種有五百種也是世界紀錄、截至目前國內外註冊人數皆較去年高。

迎賓廣場以城牆為主體景觀，由「台南甕城」開啟台南發展脈絡以及蘭花與台南歷史發展下的人文史蹟、環境特色，引領穿越歷史，與「全台首學」、「鹽田」、「黑面琵鷺」相遇，還有「帝雉」過山洞的新奇感。