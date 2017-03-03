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〈南部〉水庫蓄水率不到一半 調控農業用水

2017-03-03

加強灌溉管理 調配

〔記者吳俊鋒／南化報導〕台南水情燈號上週已轉為稍緊的綠燈，迄今降雨仍偏少，導致供應大台南民生用水為主的南化水庫，目前蓄水率跌破五成，自來水公司第六區管理處全力協調，加強曾文水庫的灌溉管理，移用省下來的農業用水，協助部分地區的資源調配。

石門水庫供水的新北、桃竹等地區已進入第一階段限水，水情稍緊的嘉義、台南、高雄，近來也沒有明顯降雨，高屏溪流量漸少，曾文、南化等水庫的蓄水率都跌破五成，何時跟進，令各界關注。

是否限水 下週開會

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，下週中央將再召開水情會議，是否決定讓南部跟進一階限水，仍須更多的評估與研議，目前還不確定，但無論如何，民眾平時能節約用水才重要。

簡振源說，大台南溪北地區的民生供水，以曾文水庫及其連通的烏山頭水庫系統為主，人口更稠密的溪南地區，則仰賴南化水庫，農業用水的節省，對溪北地區的水情調度很有幫助。

水公司六區處副處長王英銘指出，目前南化水庫單日出水量已控制在四十三萬立方米內，並協請嘉南農田水利會加強灌溉管理，移用節省的農業用水，透過烏山頭水庫系統的烏山頭淨水場，以及嘉南大圳南幹線的潭頂淨水場等，轉為民生用水，有效調配。

王英銘強調，正全力因應，以五月底前不進入第三階段限水為目標，配合屆時梅雨的挹注，穩住台南的民生供水。

南化水庫目前水位標高一六八．七二公尺，有效蓄水量四千五百三十六萬立方米，蓄水率四十七．七五％，曾文水庫水位標高則是二一一．二六公尺，有效蓄水量兩億一千六百三十六萬立方米，蓄水率四十六．二三％。

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  • 因降雨偏少，南化水庫蓄水率已跌破五成。 （記者吳俊鋒攝）

    因降雨偏少，南化水庫蓄水率已跌破五成。 （記者吳俊鋒攝）

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