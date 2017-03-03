〈南部〉亞洲新灣區 擬引進無人駕駛車

2017-03-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄DC21地主開發促進會昨天舉辦亞洲新灣區開發戰略國際研討會，聚焦亞洲新灣區交通新策略，包括引進無人駕駛接駁車系統（GRT）。

促進會召集人張國光指出，亞洲新灣區重大建設陸續到位，輕軌第一階段今年可望完工，第二階段也動工，將可形成完善的觀光與產業環狀路網，亞洲新灣區內五百九十公頃土地將會成為高雄投資新亮點。

交通局長陳勁甫應邀演講，強調為了因應亞洲新灣區開發衍生的人潮，交通局規劃捷運、輕軌、觀光街車等，並評估引進無人駕駛接駁車系統（GRT）。又說，GRT規劃行駛於高雄捷運（MRT）紅線及輕軌（LRT）線之間的新光路與成功路上，銜接捷運和輕軌，初步規劃五個車站，長度一公里，將高雄展覽館和三多商圈直接串連。