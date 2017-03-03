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〈南部〉日國際食品展 陳菊領軍8縣市首長行銷

2017-03-03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局進軍東京國際食品展打響知名度，五年來訂單大幅成長一倍，突破三千五百萬元，市府今年與農委會擴大合作，由市長陳菊親自領軍、桌球王子江宏傑擔任代言人，八縣市首長聯手挺進日本，一起現做沙拉料理，行銷台灣的農產品。

參展5年 訂單大幅成長1倍

農業局率領農會、型農及友善企業等前進東京國際食品展，已邁入第六年參展，三度邀集南台灣縣市首長赴日行銷，打響「高雄首選」水果知名度，訂單逐年穩定成長，從首年一千五百萬元，五年來成長一倍，去年突破三千五百萬元，成功打入國際市場。

邀桌球王子江宏傑代言

東京國際食品展將於下週登場，市府農業局今年與農委會擴大辦理，將由陳菊親自領軍，與八縣市首長、農委會主委、駐日代表攜手挺進日本，並邀請江宏傑代言，以台灣水果、果乾現做一盤沙拉料理，要送給妻子福原愛，品嘗甜蜜的好滋味。

農業局科長廖大慶表示，這次特別邀請桌球王子江宏傑擔任農產行銷特使，用滿滿的台灣好味手作愛的沙拉，除了送給福原愛品嘗，更無私分享給台日朋友，現場並播放教學短片，了解台灣優質健康農產品的環境，教導民眾在家就能做出健康好料理。

江宏傑指出，他希望除了桌球外，也能代表台灣將農產品推向國際，這道「愛的台灣味」沙拉使用台灣鳳梨、香蕉等，搭配龍眼、芒果等果乾，再淋上蜂蜜調和，配上台灣好茶，成為簡單又美味的料理。

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  • 農委會今年首邀8縣市首長進軍2017東京國際食品展，由桌球王子江宏傑代言。（記者陳文嬋攝）

    農委會今年首邀8縣市首長進軍2017東京國際食品展，由桌球王子江宏傑代言。（記者陳文嬋攝）

  • 去年南部5縣市首長參加日本國際食品展。（資料照，記者陳文嬋攝）

    去年南部5縣市首長參加日本國際食品展。（資料照，記者陳文嬋攝）

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日國際食品展 陳菊領軍8縣市首長行銷

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