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〈南部〉輔導創新研發 台東祭1600萬補助

2017-03-03

〔記者張存薇／台東報導〕鼓勵中小企業創新技術與產品，台東縣今年再度推出「地方產業創新研發推動計畫」，預計補助廿五家以上業者，總額度達一千六百萬元，縣府財政及經濟發展處指出，即日起至十四日在一站式產業輔導辦公室有專人提供諮詢服務，協助企業撰寫計畫、並轉介輔導團隊。

縣府財經處產業發展科指出，縣府自民國一零一至一零四年開辦「地方產業創新研發推動計畫」，共有卅一家業者成功申請補助，經費達一千九百五十萬元，去年停辦後，今年又再度恢復，預計今年補助廿五家、經費達一千六百萬元。

產發科說明，只要符合中小企業認定標準、在台東縣辦理公司登記或商業登記者均可申請，申請內容分創新技術、創新服務兩類，台東縣主打產業包括科技農業、健康產業、海洋生技、觀光休閒、原民文創，每案最高補助一百萬元。

產發科指出，如果是推動台東重點特色產業，或將進駐TT Maker、深層海水創新研發中心、利家工業區、創新育成中心或開放實驗室，或成立未滿三年新企業、離島區產業等，在審查時將加分。

卅一家成功申請地方產業創新研發推動計畫業者中，有創新火龍果相關美容產品、咖啡護手霜，也有旅行社導入旅遊平台開發系統、洗衣廠烘衣熱能回收再利用技術研發等。產發科指出，因部分企業主不了解如何申請中央資源及補助，在一站式產業輔導辦公室至十四日，有專人提供諮詢服務，洽詢電話：（089）340681、0800-668090轉235、238。

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  • 台東縣政府財經處一站式產業輔導辦公室提供創新研發技術、產品的諮詢服務。（記者張存薇攝）

    台東縣政府財經處一站式產業輔導辦公室提供創新研發技術、產品的諮詢服務。（記者張存薇攝）

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