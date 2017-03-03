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〈南部〉屏東穩定藍燈 南水局：雨季前不致限水

2017-03-03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣各水庫入冬以來降雨不如預期，且蓄水量不到六成，北部已經開始實施第一階段限水，所幸屏東北區地下水源以及南區牡丹水庫，目前儲水量都保持穩定「藍燈」。南區水資源局預估，在雨季來臨前，不至於採取限水措施。

根據南水局水情資訊，掌管東港以南各鄉鎮的屏東牡丹水庫，目前有效蓄水量仍有一千六百多萬噸，大約百分之六十三的有效蓄水容量，仍不到嘉南及高雄地區的水情綠燈狀態。

「屏東地區仍維持供水穩定藍燈。」南水局副局長簡振源指出，去年十二月至今雨量僅過去歷年平均的兩成，台灣面臨相對乾旱的年度，但屏北地下水源豐沛，屏東南端的牡丹水庫供水也仍游刃有餘。

呼籲民眾仍須節約用水

簡振源說，目前屏東地區供水情況樂觀，在五月梅雨季來臨前，應該不會面臨限水危機，但近年氣候變化難以預料，無法預判雨季是否準時來臨，仍呼籲民眾節約用水，共同面對全台限水危機。

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  • 牡丹水庫目前儲水量保持穩定。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹水庫目前儲水量保持穩定。（記者蔡宗憲攝）

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