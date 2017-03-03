〈南部〉鵬管處清管筏 南平漁民抗議未安置

2017-03-03

〔記者葉永騫／東港報導〕屏東縣東港大鵬灣南平舊漁港將交給BOT廠商開發，昨天鵬管處擬清除部分管筏，引起近百位漁民抗議，質疑沒有安置就要取締，要逼死漁民嗎？鵬管處說明，已設立臨時碼頭安置，將和漁民再溝通。

南平里漁民在大鵬灣停泊捕魚有上百年歷史，有執照的管筏有二百餘艘，主要停泊在鵬灣跨海大橋的東方舊碼頭，現在被劃歸為遊憩用地，鵬管處清除陸上佔用物後交給BOT廠商，鵬管處為此設置臨時碼頭，陸上也有腹地可放置管筏。

昨天鵬管處派出吊車準備清理破舊的無照管筏，引發漁民不滿，近百漁民在南平自救會長趙營水、南平里長蕭崑池帶領下，在南平舊漁港碼頭拉白布條抗議。

趙營水表示，南平里漁民世代在大鵬灣捕魚，政府要把土地劃給財團，應該先闢建新漁港給漁民使用，不能只做一個僅容納卅艘管筏的臨時碼頭，一旦颱風來侵，漁民怎麼辦？

漁民需求 將向上級反映

鵬管處管理課長洪仁修說明，從去年起就已向漁民溝通、開過多次說明會，對漁民的需求，會向上級反映，並與縣府協調幫助漁民處理相關事務。