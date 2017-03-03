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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉活化屏東菸廠 擬規畫博物館群

2017-03-03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國家圖書館南部分館確定落腳台南新營，屏縣當初爭取的預定地屏東菸廠，縣府將朝博物館群的概念進行規畫。

位於屏東市民生路與歸仁路間的屏東菸廠，一九三六年因應日治時期菸葉專賣政策興建，佔地三‧八九公頃，後因廢止專賣制度、進口菸品競爭等因素，菸葉產量減少，菸廠於二○○二年關廠；屏縣原來向中央爭取，盼在屏東菸廠設置國圖南館，雖然最後由台南獲選，但佔地廣闊又有歷史意義的菸廠，縣府仍積極規畫活化。

菸廠的二十四棟廠房倉庫，皆為鋼筋混凝土建築，其中鍋爐室、菸葉除骨加工區、菸葉複薰加工區、中山堂等四棟，在二○一○年被登錄為歷史建築。文化處表示，為了方便整體規畫，將於本月二十七日文資審查委員會中，提報將菸廠全區依歷史建築及其相關附屬設備全部保留，以爭取國有財產署將管理權撥用縣府。

另縣府計畫向文化部爭取補助六百五十萬元規畫經費，將菸廠朝博物館群的方向活化。此外，原住民文化會館、文化處排灣族雕刻館也將合併遷至菸廠十九號倉庫，為打造南島藝術園區做基礎，搭配菸葉博物館、音樂圖書館、電影圖書館等，豐富菸廠內涵。

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  • 屏東菸廠將朝博物館群的概念進行規畫。（記者羅欣貞攝）

    屏東菸廠將朝博物館群的概念進行規畫。（記者羅欣貞攝）

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