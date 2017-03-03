〈南部〉矯正藝文展示館淪蚊子館 立委促中央活化
2017-03-03
〔記者黃明堂／台東報導〕台東市中山路有座全國唯一的「矯正藝文展示館」，展示獄政及收容人「文物」，開館近三年卻常處於閉館狀態，立委劉櫂豪批評成了蚊子館，提案要求法務部應與國有財產署、地方政府及地方社團研議活化方案，供社福公益團體運用。法務部長邱太三承諾研議活化方案。
「矯正藝文展示館」前身是台東看守所，佔地○點九公傾，民國九十年看守所遷移後封閉，直到一百零三年才以活化之名，設置矯正藝文館，收錄各矯正機關收容人教化藝文暨作業技訓成果，更有收容人各顯神通自製的「違禁品」，如將清涼照黏貼成冊，或將書冊挖鑿藏菸，串聯電池自製點菸器、紋身器，自製的撲克牌和天九牌，讓人一窺鐵牢萬象。
缺知名度、未天天開館而閒置
因缺乏知名度，也未天天開館，少有人知而閒置。立委劉櫂豪表示，昨天法務部長邱太三到立院司法法制委員會業務報告，他提案要求正視矯正館淪蚊子館的問題。
劉櫂豪說，台東看守所從民國九十年後就低度使用，目前僅部分區域做矯正機關相關展覽使用，對民眾而言缺乏吸引力，形同蚊子館，台東是全國監所密度最高的縣市，現階段除了台東看守所低度使用外，部分監所也面臨汰舊換新，法務部應全面檢討台東地區監所，研議規劃監所汰舊後的活化方案，以有效提昇國有資產效能。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
日國際食品展 陳菊領軍8縣市首長行銷
市府農業局進軍東京國際食品展打響知名度，五年來訂單大幅成長一倍，突破三千五百萬元，市府今年與農委會擴大合作，由市長陳菊親自領軍、桌球王子江宏…
網友回應
熱門新聞
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 國際現場》麥當勞攜手Uber 推外送服務
- 超級減肥王！ 190公斤1年半鏟肉71公斤
- 勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
- 啤酒配薯條 自在漂流木空間
- 自由廣場》教育交流 一中亂流
- 川普貿易政策 續關注美牛豬開放
- 每日看電視2小時 兒童肥胖風險增
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NTU professor says probe results faked
- 首爾經典傳真／認養?日租? 掀開巨蛋美麗糖衣
- 中國若攻台 馮世寬：將「積極防衛」
- 法蘭黛對決愛情 啟動募資出片計畫
- 蔡健雅爆分手 拉天后威尼斯組失戀陣線聯盟
- 周刊爆辛龍中樂透內幕！ 店家這樣說...
- 曾沛慈崩潰關心門 磨瘦鍾承翰
- 荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
- 法極右派總統候選人 失豁免權恐面臨起訴
- 織女星計畫 研製新一代戰機引擎
- 葉文淇單局掉6分 朱俊祥飆2K
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 警匪片真實上演／開車扭打200米 撞車才停
- 冷氣團帶髒空氣 襲台36小時
- 自由廣場》阿嬤的荔枝 我的玻璃絲襪
- 升息在望 道瓊勁揚站上21000點
- SOFINAiP美容液 好評登台
- 高學歷白目樂隊女主唱網襪吸睛
- 中國太陽能板雙反稅 歐盟宣布延長18個月
- 打警察燒國旗 政院：嚴辦統促黨、蔡丁貴
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
- 美未改3指標 彭︰台灣不會列匯率操縱國
- 前田敦子熱戀上班族 香閨2度春宵黏TT
- 發現最老化石 地球43億年前就有生命
- 《時尚舵手 再易手》5
- 通緝犯預謀殺害網拍女模 冥冥之中露了餡...
- 新日光轉型 後年在港上市
- 《藝想天開 嘆為觀紙》三宅褶皺
- 鼓勵記者抗川普要提神 奧斯卡影帝送這個好東西
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉矯正藝文展示館淪蚊子館 立委促中央活化
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分