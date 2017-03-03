〈南部〉矯正藝文展示館淪蚊子館 立委促中央活化

2017-03-03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市中山路有座全國唯一的「矯正藝文展示館」，展示獄政及收容人「文物」，開館近三年卻常處於閉館狀態，立委劉櫂豪批評成了蚊子館，提案要求法務部應與國有財產署、地方政府及地方社團研議活化方案，供社福公益團體運用。法務部長邱太三承諾研議活化方案。

「矯正藝文展示館」前身是台東看守所，佔地○點九公傾，民國九十年看守所遷移後封閉，直到一百零三年才以活化之名，設置矯正藝文館，收錄各矯正機關收容人教化藝文暨作業技訓成果，更有收容人各顯神通自製的「違禁品」，如將清涼照黏貼成冊，或將書冊挖鑿藏菸，串聯電池自製點菸器、紋身器，自製的撲克牌和天九牌，讓人一窺鐵牢萬象。

缺知名度、未天天開館而閒置

因缺乏知名度，也未天天開館，少有人知而閒置。立委劉櫂豪表示，昨天法務部長邱太三到立院司法法制委員會業務報告，他提案要求正視矯正館淪蚊子館的問題。

劉櫂豪說，台東看守所從民國九十年後就低度使用，目前僅部分區域做矯正機關相關展覽使用，對民眾而言缺乏吸引力，形同蚊子館，台東是全國監所密度最高的縣市，現階段除了台東看守所低度使用外，部分監所也面臨汰舊換新，法務部應全面檢討台東地區監所，研議規劃監所汰舊後的活化方案，以有效提昇國有資產效能。