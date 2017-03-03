〈南部〉農會選理、監事 學甲挑戰派再勝
理事長、常務監事將換人做
〔記者楊金城／學甲報導〕台南市昨天有十個區農會召開會員代表大會，選舉第十八屆區農會理事、監事和台南市農會代表，其中學甲區農會「變天」，理事長、常務監事將換人做，唯一同額登記候聘的現任農會總幹事李哲進能否在下週理事會獲聘續任「處境危險」。
李哲進昨在會場對理事、監事選舉結果低調以對，表示不便說什麼。
南市昨有學甲、佳里、白河、鹽水、玉井、楠西、關廟、龍崎、仁德和南化等十個區農會召開會員代表大會，基層農會選舉進入第二階段投票選舉區農會理事、監事和市農會代表。
選情有競爭的農會在二月十九日第一階段農會會員代表選舉時即已分出勝負，其中學甲區農會有兩派競爭激烈，選後挑戰派在四十五席農會代表掌握多數，埋下「變天」首部曲，挑戰成功，當權派大勢已去。
學甲農會昨召開代表大會，兩派對是否採取保障少數席次的限制連記法選舉有小爭執，有代表質疑為何未詢問撤回限制連記的同意書，最後仍採限制連記投票，有一位代表出國缺席，四十四人投票。
學甲農會理事是十四人選九席，監事七選三，挑戰派果然續在理事、監事席次掌握多數優勢，農會將在三月十日召開理事會、監事會選舉下屆理事長、常務監事和聘任總幹事，據悉挑戰派將推出曾啟旺為理事長人選，吳萬田選常務監事。
總幹事李哲進續聘否 變數大
李哲進在下週理事會如未獲聘任，將結束總幹事任期，農會須找代理人，代理兩個月期間，農業局將重新公告受理登記候聘總幹事，再由理事會遴聘。
競爭向來激烈的佳里區農會理、監事選舉是昨另一焦點，但因派系妥協折衝，從代表到選理、監事選戰平和，不過昨天仍有小插曲，理、監事規劃人選各意外掉一席，不致影響大局，現任總幹事黃政村可望獲理事會續聘，新任理事長人選黃清和、常務監事人選林文赫呼聲高。
看更多！請加入自由時報粉絲團
市府農業局進軍東京國際食品展打響知名度，五年來訂單大幅成長一倍，突破三千五百萬元，市府今年與農委會擴大合作，由市長陳菊親自領軍、桌球王子江宏…
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 國際現場》麥當勞攜手Uber 推外送服務
- 超級減肥王！ 190公斤1年半鏟肉71公斤
- 勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
- 啤酒配薯條 自在漂流木空間
- 自由廣場》教育交流 一中亂流
- 川普貿易政策 續關注美牛豬開放
- 每日看電視2小時 兒童肥胖風險增
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NTU professor says probe results faked
- 首爾經典傳真／認養?日租? 掀開巨蛋美麗糖衣
- 中國若攻台 馮世寬：將「積極防衛」
- 法蘭黛對決愛情 啟動募資出片計畫
- 蔡健雅爆分手 拉天后威尼斯組失戀陣線聯盟
- 周刊爆辛龍中樂透內幕！ 店家這樣說...
- 曾沛慈崩潰關心門 磨瘦鍾承翰
- 荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
- 法極右派總統候選人 失豁免權恐面臨起訴
- 織女星計畫 研製新一代戰機引擎
- 葉文淇單局掉6分 朱俊祥飆2K
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 警匪片真實上演／開車扭打200米 撞車才停
- 冷氣團帶髒空氣 襲台36小時
- 自由廣場》阿嬤的荔枝 我的玻璃絲襪
- 升息在望 道瓊勁揚站上21000點
- SOFINAiP美容液 好評登台
- 高學歷白目樂隊女主唱網襪吸睛
- 中國太陽能板雙反稅 歐盟宣布延長18個月
- 打警察燒國旗 政院：嚴辦統促黨、蔡丁貴
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
- 美未改3指標 彭︰台灣不會列匯率操縱國
- 前田敦子熱戀上班族 香閨2度春宵黏TT
- 發現最老化石 地球43億年前就有生命
- 《時尚舵手 再易手》5
- 通緝犯預謀殺害網拍女模 冥冥之中露了餡...
- 新日光轉型 後年在港上市
- 《藝想天開 嘆為觀紙》三宅褶皺
- 鼓勵記者抗川普要提神 奧斯卡影帝送這個好東西
標題：〈南部〉農會選理、監事 學甲挑戰派再勝
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email