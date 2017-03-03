〈南部〉農會選理、監事 學甲挑戰派再勝

2017-03-03

理事長、常務監事將換人做

〔記者楊金城／學甲報導〕台南市昨天有十個區農會召開會員代表大會，選舉第十八屆區農會理事、監事和台南市農會代表，其中學甲區農會「變天」，理事長、常務監事將換人做，唯一同額登記候聘的現任農會總幹事李哲進能否在下週理事會獲聘續任「處境危險」。

李哲進昨在會場對理事、監事選舉結果低調以對，表示不便說什麼。

南市昨有學甲、佳里、白河、鹽水、玉井、楠西、關廟、龍崎、仁德和南化等十個區農會召開會員代表大會，基層農會選舉進入第二階段投票選舉區農會理事、監事和市農會代表。

選情有競爭的農會在二月十九日第一階段農會會員代表選舉時即已分出勝負，其中學甲區農會有兩派競爭激烈，選後挑戰派在四十五席農會代表掌握多數，埋下「變天」首部曲，挑戰成功，當權派大勢已去。

學甲農會昨召開代表大會，兩派對是否採取保障少數席次的限制連記法選舉有小爭執，有代表質疑為何未詢問撤回限制連記的同意書，最後仍採限制連記投票，有一位代表出國缺席，四十四人投票。

學甲農會理事是十四人選九席，監事七選三，挑戰派果然續在理事、監事席次掌握多數優勢，農會將在三月十日召開理事會、監事會選舉下屆理事長、常務監事和聘任總幹事，據悉挑戰派將推出曾啟旺為理事長人選，吳萬田選常務監事。

總幹事李哲進續聘否 變數大

李哲進在下週理事會如未獲聘任，將結束總幹事任期，農會須找代理人，代理兩個月期間，農業局將重新公告受理登記候聘總幹事，再由理事會遴聘。

競爭向來激烈的佳里區農會理、監事選舉是昨另一焦點，但因派系妥協折衝，從代表到選理、監事選戰平和，不過昨天仍有小插曲，理、監事規劃人選各意外掉一席，不致影響大局，現任總幹事黃政村可望獲理事會續聘，新任理事長人選黃清和、常務監事人選林文赫呼聲高。