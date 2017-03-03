〈南部〉選區變更須立院同意 政治人物觀望

2017-03-03

〔記者洪瑞琴、蔡文居／台南報導〕大台南可望新增一席立委，加上現任立委投入下屆市長選舉，南市隱然有「二席立委 」成長空間，戰國群雄紛起，部署策略早已合縱連橫與市長選舉綁樁，不過，因碰上市長選舉，加上選區變更案仍得經立法院同意，大家認為變數還很大。

有意投入下屆立委選舉的市議員林宜瑾表示，永康和南關線立委選區人口數最多，未來若增加一席，永康與南關線極可能會拆開，再各自與鄰近行政區合併為一個立委選區，在永康擔任廿年的議員，如果有機會，一定當仁不讓。不過，因碰上即將展開的台南市長選舉，加上選區變更案仍得經立法院同意，因此變數還很大。

永康區議員出身的勞動部次長郭國文，也被點名是未來可能的參選人選之一，他昨天低調說，雖然鄉親一再勸進，但目前還是以做好眼前的工作為主，「想太多對身體不好」。

郭國文表示，未來新增選區牽涉極廣，新選區的立委人選，還會牽動到未來台南市長人選由誰出線，如果市長人選由現任立委參選，屆時空出來選區，將不只一席，未來變化很大，現在不必想太多。

另外，如新增一席立委，東區可能也會受到選區劃分影響，東區市議員蔡旺詮近來也積極在地方佈局。他表示，未來變化很大，如果有機會挑戰，會全力以赴，但目前最重要的還是先選出一位好的市長，並把現在的工作及角色扮演好。

民進黨籍市議員李退之、賴惠員、邱莉莉、唐碧娥及陳怡珍等人；國民黨陣營謝龍介、林燕祝、李坤煌等人也都不弱。國民黨中常委謝龍介表示，民進黨執政黨應拿出政治道德，勿圖存對自己有利而劃得「四分五裂」，「只有『綠色聲音』，城市也不太健康」，尊重未來南市選委會規劃。