〈南部〉增1席立委 選區可能跨越原縣市藩籬

2017-03-03

新增第6席 永康人口多擬調整

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中選會檢討調整全國立委選區，台南市可望增加一席立委，現行原南市二個選區、原南縣三個選區，第六席選區劃分可能打破原南縣市藩籬，人口數多的永康區、東區及南關線地區都是調整範圍。

以目前南市人口數估計，溪北地區第一及第二選區可能維持不變，溪南地區第三至第五選區變動最大，尤其永康區人口已逾廿三萬人，可能與其他區合併為新選區，現任議員多摩拳擦掌如同「一級戰區」。

東區、南區及南關線地區也都是調整範圍，由於目前第五選區向來是綠系經營大票倉，從陳唐山至王定宇先後任立委，扁系勢力顯目，外傳陳水扁之子陳致中，也將返鄉投入下屆立委選舉。

選委會將辦公聽會聽取民意

不過，南市選委會表示，由於選區人口數有增減，加上規定約卅萬人口一個選區，因此選區劃分勢必要考量區域人口集中與地緣性等因素，討論腹案尚須中央核定新增一席後，舉辦公聽會彙整政黨意見與民意，呈報中央選委會提送立法院審查才能定案。

南市選委會直言，評估劃分原則，避免同一行政區被切開成二個選區，或是傳統選區被歸併到另一個選區不符民情，考量各種因素，討論腹案將有「不同排列組合」，不會僅有一個選項。

由於事涉敏感，地方政壇預測永康選區加新市或安定區，南區是否被劃入南關線選區，都關係著現選區立委及地方勢力經營，即使地方選委會依人口數劃分提報，未來送到中央仍得「政治角力」。