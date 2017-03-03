〈南部〉理監事改選 杉林農會內場派險勝

2017-03-03

年賣上億元農產品 獲肯定

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄杉林區農會改選競爭激烈，昨農會理監事改選，警方出動卅多名警力維安，結果內場派獲得五席理事，外場派獲四席，現任農會團隊險勝原因，可能是農會賣出一億多元農產品獲得肯定，總幹事吳俊德可望繼續領導杉林農會。

此次選戰外場派來勢洶洶，原本極有機會挑戰成功，但上月十九日投票後，內場派以一席之差小贏外場派，由於雙方差距小，甚至傳互挖樁腳、當選會員代表被人「請去喝茶」等，更讓警方不敢大意，全程監控選戰大小事，深怕不小心擦槍走火衍生不可收拾事端。

總幹事吳俊德可望獲續聘

昨天上午，農會舉辦監事選舉後，開票結果出爐，劉慶進等九人當選理事，監事為楊正雄、楊永坤與鍾振諒。地方人士表示，內場派獲得五理二監的過半席次，經營團隊不會有太大異動，現任總幹事吳俊德可望獲理事會續聘為杉林農會總幹事。此次內場派小贏的原因，可能是這一、兩年的農會團隊成功替農民運銷農產品，光去年就在台北農產公司拍賣出一億多元的敏豆等，農民有賺到錢，當然會肯定現任農會團隊的努力，也因此造成外場派挑戰失利。