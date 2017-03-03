〈南部〉紀念228事件70週年 四雄學校明遊行
2017-03-03
9旬雄中自衛隊副隊長傳承
〔記者葛祐豪／高雄報導〕七十年前的三月四日，由雄中、雄女、雄工、雄商等四校學生組成雄中自衛隊，保護各族群的民眾；高雄西區扶輪社今年聯合各校，將於三月四日發起高雄二二八事件七十週年大遊行，並邀請高齡九十歲的雄中自衛隊副隊長陳仁悲為學生披綵帶，象徵承先啟後。
根據歷史記載，二二八事件發生時，以台灣省立高雄第一中學（今雄中）為首的學生李榮河、陳仁悲等人，與少數高雄工業學校（雄工）、高雄商業學校（雄商）和高雄女中（雄女）的學生集結，於一九四七年三月四日成立自衛隊，維持學校附近治安，並以雄中為臨時收容所，保護生命遭受台人威脅的外省人。
將走到高雄火車站願景館
發起人之一的高雄市議員蕭永達指出，當年雄中自衛隊學生為了捍衛家園，由陳仁悲等率領，攻向高雄火車站的願景館附近，一名學生顏再策因此犧牲，為了紀念這段歷史，遊行將走到火車站的願景館。
雄中校友會榮譽會長段志憲說，他對於這段歷史感到光榮，當年國軍不分青紅皂白的掃射，還在雄中的紅樓留下很多彈孔。
雄中校長謝文斌表示，三月四日的大遊行將於上午十點在紅樓東側集合，參加的雄中、雄女、雄工、雄商等「四雄」學校學生，將持校旗走到火車站，陳仁悲由於年事已高，則搭上吉普車隨行。
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