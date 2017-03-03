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〈南部〉台東縱谷3鄉鎮農會 順利改選

2017-03-03

〔記者陳賢義／台東報導〕台東地區農會理、監事選舉第二戰昨登場，包括鹿野、關山、池上等鄉鎮均平和落幕，檢警查賄分案件數也未增加，但仍在明查暗訪蒐證有無異樣。

縱谷地區農會選舉雖略有波折，有候選總幹事遭控訴欠債不還，但理監事選舉情況平順。昨日下午四點半結果全出爐。關山鎮農會理事當選人有陳文彰、周敏偉、王萬涼、王永振、陳宏淳、莊起原、徐勝輝、蔡新榮、彭武麟；監事陳煌村、許清木、王祥豫及上級縣農會代表彭東輝、吳諸昌。

池上地區農會部分，理事江鑫貴、黃正義、顏廷柴、李瑞鸞、鍾健考、魏紋書、吳宗昌、林龍星、徐良坤；監事何武春、江志誠、莊國華及上級縣農會代表羅菊妹、羅錦宏。鹿野地區農會理事戴麗玉、廖城輝、陳日炎、孫阿州、李春生、黃點、陳春發、徐宏基、廖正忠；監事李春琦、陳南樺、黃玉蘭；上級縣農會代表涂進榮、林俊宏。

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