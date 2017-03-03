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〈南部〉選舉無效？萬丹農會總幹事批政治力介入

2017-03-03

〔記者葉永騫／萬丹報導〕屏東縣政府昨以兩名理事候選人資格認定有疑議，下令萬丹鄉農會延後選舉，但萬丹鄉農會仍依期程舉行選舉，引發選舉無效爭議。總幹事張枝烈痛批農委會、縣府用政治力介入這次選舉，縣府農業處副處長鄭永裕表示，縣府輔導員並沒有在場，認定選舉無效。

萬丹鄉農會選舉生變，排定昨天下午舉行的農會理、監事選舉，因縣府接獲農委會公文，針對李麗卿、王金義的理事候選人資格審查有意見，要求重組審查小組審核，縣府昨天上午用電子公文通知萬丹鄉農會延後選舉，也不派輔導員到場監督。但農會仍依期程在下午二點進行選舉，四十五名會員代表都到場，投票時在野派代表認為選舉無效全數退席，只留下當權派會員代表投票。

代表在野派的縣議員許展維批評，萬丹鄉農會只針對在野派人士審查，取消特定人士參選資格，當權派連沒有農地都能符合資格，要求組成專案小組審查。當權派農會總幹事張枝烈指出，這次選舉均依規定辦理，開會選舉日期早在十天前就通知會員代表，也獲縣府核准，沒想到政治力介入，意圖恢復李、王的資格，刻意為特定人士護航的作法無法認同。

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