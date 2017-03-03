〈南部〉九如農會改選 泛綠首度掌主導權

2017-03-03

〔記者羅欣貞／九如報導〕屏東縣九如鄉農會長久以來都由泛藍勢力掌握，這次改選泛綠陣營鴨子划水，在昨天召開的會員代表大會中，一舉拿下過半理事席次，監事更是大有斬獲，贏得理事長、常監、總幹事的主導權，令當權派錯愕。

九如鄉農會約三十年來，都由泛藍系統掌權，此次改選原任總幹事退休，理事長轉戰監事，合格的候聘總幹事僅一人，也屬於當權派，選情原被視為單純，不過，泛綠系統積極佈局，在會員代表選舉取得不錯的成績。

9理事至少拿下7席 當權派：配票失誤

昨天下午，會員代表選舉理監事，理事候選人多達十七人，競爭激烈，最後選出九名理事，泛綠至少拿下七席大幅領先勝出，首次拿下農會改選主導權，士氣大振；當權派對結果頗錯愕，分析最大原因應是配票失誤。

協助操盤的九如鄉長張振亮表示，九如鄉農會向來屬於泛藍勢力，但泛綠系統並不氣餒，此次一步一腳印深入基層，終於獲得好結果，相信未來農會將會更用心服務農民。

在泛綠系統取得總幹事聘任主導權後，針對目前合格候聘人選，可採不聘處理，若六十天內未產生總幹事，縣府將重新公告，屆時會二度開放有意角逐總幹事者登記。