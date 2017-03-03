〈南部〉六塊厝養豬場 屏縣府令一個月內搬遷

2017-03-03

水權到期 台糖仍排出放流水

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台糖位於屏東的六塊厝養豬場水權二月底到期，縣府駁回展延如期斷水，但養豬場昨仍持續運作，還有放流水排出，台糖說明，場內水塔還有蓄水，能用一、兩個月，將持續與縣府溝通。縣府則堅決表示，今天將依水利法開出六萬元罰單，並限台糖一個月內搬遷，否則封井。

議員質疑 場方稱水塔有蓄水

屏東市六塊厝台糖養豬場在高屏大橋旁，豬屎味多次引起居民抗議，要求搬遷，養豬場水權二月底到期，縣府先前已表明不再展延，昨天已經三月了，養豬場仍傳出豬叫聲。

縣議員蔣月惠表示，最近她天天到台糖養豬場外勘察，雖然場區排放水的時間比過去短，但每天還是有看到廢水流出，「如果已經停水權了，為什麼還有水排出來？」，顯見場內還在運作。

台糖畜殖事業部綜合規劃組經理張金樹表示，六塊厝養豬場飼養頭數原有三萬多，但一直減少，目前只剩約一萬五千頭，台糖一直努力朝綠能飼養環境改善，盼採密閉式養殖，規畫案已完成四分之三了，今年就要推動，結果碰上水權問題。

張金樹也說明，雖然水權到期，但養豬場用水量不多，場內水塔目前還有蓄水，預計還能用上一、兩個月，將持續與縣府溝通，若縣府規畫養豬專區，台糖也願意搬遷過去，但需要寬限時間，希望至少八個月。

台糖盼寬限8個月 水利處今開罰

縣府發言人黃建嘉則強調，縣府的態度很明確，去年就已經告知台糖，但其提出的計畫都無法有效改善現況，盼養豬場在一個月內搬遷。水利處昨天下午也派員入場蒐證，發現場內仍在運作、也有排水，依違反水利法可裁罰六萬元，在完成行政程序後，今天將開出罰單。