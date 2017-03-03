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〈台北都會〉培英市場開發案 規劃17層公宅

2017-03-03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府昨召開都市設計及土地使用開發許可審議委員會，討論中山區培英市場公共住宅開發案，規劃在這塊位於北安路五五四巷的基地上，興建地下一層、地上十七層的公宅，預計容納一九八戶，且附設身障日間活動據點、保母托育中心、聯合醫院長期照護等醫護設施。

培英市場預定地面積達二八九八平方公尺，被北市府評估無設置市場需要後，二○○四年由都市發展局接手，並變更為機關用地，做為臨時平面停車場，至今已逾十三年。但該基地鄰近學區、捷運大直站，且一旁就是明水公園，生活機能便利，時至今日被列為柯市府兩萬戶公宅的基地之一，初步規劃建設地下一層、地上十七層的公宅，法定建蔽率為四十％、容積率四○○％，預定公宅戶數一九八戶。

審議委員會指出，培英市場公宅將在地上一樓至地上四樓設置區民活動中心、身障日間活動據點、日間照顧中心、保母托育中心、聯合醫院長期照護與環保局辦公室，為需求日益加重的長照與托育照護做安排。

但有委員擔心，培英市場公宅規劃混合多項機能，還有十多層的公宅住戶要入住，車流量恐是問題。都發局則回應，雖因鄰近捷運站，地下只能有一層，但相信停車需求在地下一層就能解決。

都發局也強調，現在全案只是在設計準則階段，建築高度與量體試算也是做模擬，還會再修正，公宅戶數部分，也還有彈性調整空間。

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