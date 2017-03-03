〈台北都會〉大稻埕教會旁建大樓 憂破壞歷史景觀
2017-03-03
〔記者黃建豪／台北報導〕大稻埕長老教會為台北市市定古蹟，但一旁正規劃進行都市更新，擬興建兩棟地下五層、地上二十四層的集合式住宅。延平里長林定邦憂心，若未來高樓式的集合式住宅出現，一定會對歷史景觀造成破壞。台北市政府昨召開都市設計及土地使用開發許可審議委員會，決議住宅大樓四樓以下不能有明顯凹凸，避免大稻埕教會的建築立面遭掩蓋。
毗鄰大稻埕教會的聖得福集合住宅新建工程，位於大同區甘州街與保安街轉角處，基地面積達二六八一平方公尺，將透過新建工程，由當初負責文萌樓的聖得福建設開發公司，整建為Ａ、Ｂ兩棟樓高二十四層的集合式住宅；由於是商業用地，建蔽率為六十二％、容積率達六八六．五八％。
審議委員質疑，這棟集合住宅的規劃，看不出與大稻埕教會的關係在哪，外觀更可能擋住富有特色的教會建築立面。聖得福代表雖承諾未來開發時會透過彩度、明度降低，減少集合住宅大樓對周邊景觀的視覺衝突，但委員反駁，問題不在於如何避免視覺上的衝突，因集合住宅的量體就這麼大，很難不對教會造成衝突。
都市發展局則表示，這畢竟是都更案，雖要量體壓縮不可能，至少得做到集合住宅四層樓以下的建築面平整，不要有深度的凹凸，決議要求聖得福再修改設計準則。
林定邦表示，雖然該案在好幾年前就已定案，但至少希望都市更新後，能尊重當地的歷史風貌，不要對景觀造成太大的破壞。大稻埕教會方面則保持低調，雖稱對於隔壁要建住宅大樓並非沒有意見，但堅持不願表態。
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