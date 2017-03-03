〈台北都會〉受贈逾百輛復康巴士 台北市府遭疑分配不均
〔記者郭安家／台北報導〕自前市長郝龍斌任內起，北市府受贈逾一百七十輛復康巴士，幾乎都以勞務採購方式，委由伊甸基金會服務身心障礙者，但市立浩然養老院還得向民間團體、宮廟人士募車，有民間團體發現車輛分配不均；市議員顏若芳調閱資料後更發現，公辦民營養護中心甚至未配復康巴士，指市府應檢討資源分配，照顧更弱勢者。
全委由伊甸營運
顏若芳發現，北市身心障礙者小型冷氣車總載客人數約九萬至十一萬人次，但擁有三百四十多位院民的浩然養老院，只有一輛復康巴士，有兩百八十八位的社會局老人自費安養中心沒有復康巴士，二十一家公辦民營養護中心、發展中心也沒有復康巴士。
21家養護中心 無車可用
有民間團體人士表示，郝龍斌時代收了一堆民間、宗教團體捐贈的車輛，委由伊甸基金會營運，北市府另與元三租車簽約提供一百五十多輛復康巴士；但離譜的是，有些療養院沒有分到復康巴士，還得向民間募款，這是前朝資源分配不均留下的問題。
浩然敬老院坦言，院內唯一一輛復康巴士由民間捐贈，但該輛車耗損、不斷維修，不可能一直用下去，得想辦法募另一輛；若身障院民無傳染之虞，復康巴士平時可乘載兩人，否則就得調度院內救護車支援。社會局老人自費安養中心則說，該處屬於安養健康生活自理中心，目前沒有復康巴士的需要，若有大型活動，則可申請低底盤公車讓長輩旅遊。
社會局：憂使用率低才統一調度
北市府受贈復康巴士，長期以來由伊甸基金會營運。社會局副局長黃清高表示，擔心復康巴士配置於機構，產生使用率低的閒置問題，所以將車輛納入「大池子」內統一調度，機構可預約免費使用，但坦言該做法各有利弊。
但顏若芳則認為，市府資源取之民間善心人士，就應該要嚴格把關，按照養護機構人數比例做平均分配，照顧更弱勢者及資源不足的機構。
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