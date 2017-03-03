〈台北都會〉復育台灣百合 鼻頭角步道種千株
2017-03-03
〔記者林欣漢／新北報導〕每年四、五月台灣東北角百合盛放美景令人迷醉，但近年受到人為刻意摘採影響，只能在懸崖或陡峭山坡才能見到百合迎風搖曳的身影，鼻頭國小和東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處合作，昨在鼻頭角步道沿線種下千株原生種台灣百合，最快下月起就會陸續綻放。
再現美景 灑逾萬種子
在地鼻頭里長王坤吉表示，早年鼻頭角步道一帶不只台灣百合，杜鵑也是開得滿山遍野，走在步道上遠眺山海美景，聞著空氣中淡淡的百合清香及杜鵑花香，實在舒服，可惜現在棲地遭破壞及人為過度摘採，盛放景象均已不復見。
為了重現每年四、五月百合花開的春天盛事，鼻頭國小與風管處連續第二年合作，在鼻頭國小山坡及鼻頭角步道沿線復育原生種台灣百合，今年除了種植千株百合，也灑下逾萬百合種子，使百合隨風飄逸四處生長。
今年將畢業的六年級學生陳郁嫻說，百合被遊客摘掉，就再也看不到了，希望大家來看百合就好，不要動手，畢業後也能來看百合盛放的景象。
鼻頭國小校長陳玉芳表示，百合在懸崖峭壁上克服強風驟雨吹襲努力生長，象徵著堅忍不拔的品格精神。風管處副處長陳煜川說，復育漸有成效，有成立護花志工隊不定期巡邏，提醒遊客觀賞時勿任意摘採。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
創校78年延平國小 將拆除重建
經費12億 預計6、7月發包創設於民國二十八年的台北市延平國小，走過七十八個寒暑，由於校舍老舊，五年前開始評估校舍重建，因周邊居民的停車需求…
網友回應
熱門新聞
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題
- 奈米級定位技術 台精密機械全球第4
- 自由廣場》治安和軍紀
- 錫價漲 昇貿去年EPS挑戰2.5元
- 資遣完又徵人 安親班判賠薪回聘
- 金正男案 大馬取消北韓免簽 在押男嫌驅逐出境
- 《藝想天開 嘆為觀紙》三宅褶皺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retired officials active in China to see pensions cut
- 加拿大健保比台灣還狂 生小孩從掛號到三餐都包了
- 這屆監委有任務！ 綠委：就是司法改革
- 自由廣場》蔣介石歷史重演鄭成功
- 毒品通報辦法 邱太三：年底前施行
- 《逸趣橫生 時尚摺學》速．保養
- 冷氣團帶髒空氣 襲台36小時
- DRAM續漲價 Q1高檔可期
- 《時尚舵手 再易手》3
- 立委選區重劃推算 高屏各減1席 南市竹縣各增1席
- 自由廣場》修憲改革也維持現狀？
- 霍建華夯 沛納海157年啟用首位代言人
- 調局：基於國安「保防法」有必要
- 葉文淇單局掉6分 朱俊祥飆2K
- 與機捷競爭 國光客運新站24小時拚了
- 郭美美藏愛 熬過撞名低潮
- 布希用畫向老兵致敬…
- NBA》詹皇大三元一場空 敗給矮腳虎
- 陳師孟：用監察權掃除司法敗類
- 司法部長與俄國接觸掀波 川普表態力挺
- SBL季後賽》首戰勇士尬璞園 蔡文誠力抗老東家
- 嬰幼兒奶粉齊漲 公平會要查
- 升息在望 道瓊勁揚站上21000點
- 《時尚舵手 再易手》1
- 荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
- NBA》豪情17分 網終結16連敗
- 台股青紅燈》大老為何不叫了?
- 《時尚舵手 再易手》2
- 《逸趣橫生 時尚摺學》多．功能
- 棒球主審、倒店達人 10大女傑
- 大王第一次就上手 藤浪很驚訝
- 曾沛慈崩潰關心門 磨瘦鍾承翰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉復育台灣百合 鼻頭角步道種千株
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分