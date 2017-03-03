〈台北都會〉重現史前地景 十三行博物館打造教育園區
串連渡船頭、挖仔尾生態保護區
〔記者葉冠妤／新北報導〕實地走入一千八百年前的十三行聚落！十三行博物館規劃擴大腹地，納入鄰近土地，發展「十三行博物館休閒教育園區」，重現史前十三行文化的地景環境、建築樣貌，讓考古不再只能單憑想像力，更能進一步與渡船頭、挖仔尾生態保護區串連，成為八里地區帶狀藝術文化休閒廊道，預計一○八年完工，將成為新北最大、最具互動指標的博物館。
十三行是距今一千八百年至五百年前的台灣史前鐵器時代的代表文化，十三行博物館民國八十七年興建，保留十三行遺址的出土文物。
十三行博物館館長陳春蘭表示，因現有博物館使用空間有限，協調納入緊鄰博物館的台北港特定區用地，讓十三行原始聚落的樣貌可更完整、真實呈現，不再只是室內空間陳列展示，而能活靈活現地在民眾眼前。
擴增學習體驗空間 走進1800年前
陳春蘭說，目前園區先規劃二．二公頃，延伸戶外教學演示，著重在擴增學習體驗空間，園區將分兩大區塊，包括考古互動探坑、聚落渠道、覆層防風林帶等教育演示核心區，以及部落生活與農耕體驗區、小動物狩獵教學區、文化導覽解說系統等十三行部落教學區。
變身全台灣最大的考古博物館
除此之外，日後也會再搭建三公頃範圍的史前十三行聚落，預計將有仿十三行建築住屋、鑄鐵工廠、生態環境，也會利用AR、VR或MR等技術擴增虛擬實境，讓民眾在真實的聚落地景空間裡，與場景互動，體會時空歷史變遷，屆時整個園區加起來總面積高達十公頃，將是新北最大的博物館，也是全台灣最大的考古博物館。
陳春蘭指出，「十三行博物館休閒教育園區」類似九族文化村，擬重現聚落生活，但更具備考古學的嚴謹依據，現在已在進行整體規劃細部設計，預計明年工程招標發包，經費約八千四百萬元，一○八年將可完工，帶民眾走一遭一千八百年前的八里地區，親身感受當時人們的生活型態與文化內涵。
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