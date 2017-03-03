〈台北都會〉議會將開議 台北市府局處提早拜碼頭訪議員

2017-03-03

〔記者何世昌／台北報導〕距離台北市議會四月十日開議，還有一個多月，北市府局處卻有別以往，昨起拜訪市議員研究室，並送交相關規劃報告，此舉令各研究室感到意外，法案助理議論紛紛。對此民進黨議員許淑華認為，柯市府是為了拚連任才提早動起來；副市長、總府會聯絡員鄧家基回應，柯市長有要求局處與議會加強溝通。

距下月10日開議 還有逾月

依往例，北市府開議前一週才會拜訪議會，並送交重大政策規劃案。但今年表現反常，昨起各局處積極拜訪各議員研究室，並送交政策規劃報告；都發局更「兵分兩路」，由局長林洲民、副局長張綱維分別帶隊向信義區議員說明「六張犁營區Ａ、Ｂ街廓公宅規劃」。

國民黨市議員陳孋輝透露，六張犁公宅預計興建上千戶公宅，周邊同時要進行都市更新；但林洲民昨表示，未針對都市更新引入人口做過評估，因此一怒之下把他轟出去，雙方並未多談。陳孋輝笑說，林洲民昨進研究室前，特別先在門外量血壓，血壓計顯示一八○。

民進黨市議員許淑華昨則建議林洲民，為了爭取居民支持，公宅周邊應劃定都市更新，並適度給予容積獎勵、簡化申辦流程。對於北市府動起來，許淑華說「想要拚連任還是有用，各局處就會緊張，把有爭議性的議題先做處理」。

鄧家基：與議會加強溝通

對此，鄧家基回應，柯市長叮囑各局處要加強與議會溝通，特別是「捷運局落日條款」、「土地使用分區管制規則修正案」、「立法院換地案」等重大案件。但鄧強調，此舉並無政治意圖，柯市長每天七點半就入府開會，只要認真做事，就是「每天都在拚連任」。

另外，捷運局昨也出動府會聯絡員向議員研究室說明「馬特拉車廂」的安全性；市警局則率新科分局長向議員「拜碼頭」。