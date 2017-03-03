〈台北都會〉整頓五分埔商圈 店家擺攤全面退縮

2017-03-03

水溝蓋上方違建 月底前自行拆除

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲整頓商圈，繼去年拆除中山區晴光商圈遮雨棚後，再由都發局發函五分埔商圈，以公共安全為由，要求店家於三月卅一日前自拆水溝蓋上方占用道路的櫥窗、隔板、踏板，減少營業面積，若商家不拆，屆時建管處將優先排拆。選區市議員對此意見分歧，當地店家則嘆商圈已不景氣，指市府大刀一揮，「相信更多店家要倒掉」。

商家：生意已難做 市府又補一刀

五分埔商圈去年底即收到都發局函文，指為維護公安、交通、消防救災，永吉路以北、松山路以東、松隆路以南、中坡北路以西的五分埔商圈，三月底前需拆除占用水溝蓋的隔板、櫥窗、踏板等違建，並退縮至水溝蓋內側，店家營業面積將大幅縮水。

記者昨實際走訪五分埔商圈，巷弄內已劃設紅線，但紅線內側有不少突出鐵製、木製踏板，成為服裝展示空間，有些店家就地闢建櫥窗；但這些設施位於水溝蓋上方，統統為違建，貨車駛入巷道時，造成行走困難。

地主：再拆下去 將有更多店關門

身兼五分埔店家的地主賴先生坦言，五分埔曾發生救護車無法搶救的事件，於是消防局劃設紅線，早已規範店家退縮營業空間，不解北市府為何要在景氣最差的時候再拆除櫥窗、踏板，這陣子商圈冷清，有時一天做不到五千元營收、過年也慘到一天營收不到一萬元，消費者不走進商圈，市府再拆下去，「相信更多店家要倒掉」。

建管處：已給店家6個月改善期

建管處發言人洪德豪指出，已給五分埔商圈六個月改善期，三月卅一日前需自行拆除占用道路的隔板、障礙物，有些店家已完成改善，四月起建管處將派員現勘，針對影響公安、遮蔽視線的巨型櫥窗、牆面隔板，優先排拆，其餘違建則列管排拆，避免影響人車通行，但不會開罰。他強調，這是配合商業處五分埔改造計畫，提升優質購物環境。

陳永德：影響公安部分 優先處理

國民黨市議員陳永德說，日前市府已開兩次協調會，先處理影響公安部分，至於商圈遮雨棚則予以列管，該方案兼顧店家及樓上住戶，盼商家能配合政策，大家都得利，畢竟在地永吉里長陳永昌也是這意思，再推翻就沒意思。

洪健益：缺乏溝通對策 恐惹民怨

不過，民進黨市議員洪健益指出，北市府改造五分埔，他沒有意見，但前提是要編列預算並提出改造計畫，如今沒有商圈再造預算，即推有爭議的烏龍政策，缺乏溝通、協調、對策，恐惹民怨，盼市府三思。

商業處長蔡宗雄表示，北市府日前開協調會，除討論排除商圈路障，也談及由都發局研究是否將五分埔納入商業區通盤檢討計畫，或研擬草案設置專區。商業處則會輔導商圈進行品牌行銷，並將五分埔批發業轉型為零售業；他舉例，近期舉辦學生快速穿搭比賽，就在行銷五分埔商圈的流行文化。