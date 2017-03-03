〈台北都會〉《新北》13老舊橋樑補強 耐震力升級

2017-03-03

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣地震頻繁，橋樑安全不容忽視，新北市政府一○三年起針對交通流量大且橋齡老舊的十三座橋樑，展開耐震補強工程，將耐震力從原本四級提升到五級以上，去年底全數完工，提供安全的用路環境。

九二一大地震後，交通部修訂「公路橋樑耐震設計規範」，新北市共一千三百二十座橋樑，考量交通流量、橋樑規模、橋齡等因素，一○二年篩選一百三十四座進行初步評估，再選出十六座實施詳細評估。

養工處橋樑隧道科長黃茗宏指出，十六座橋樑多為重要交通聯絡道，其中城林橋、中興橋、碧潭橋符合法規，須補強的包括大漢橋、新海橋、三鶯大橋、秀朗橋、中山高架橋、環河橋、柑園橋、民和巷高架橋、重陽橋、柑城橋、民生高架橋、樹林陸橋及秀岡橋等十三座，花費兩年時間，總計投入二．六億元經費。

黃茗宏說明，工務局分析每座橋樑跨距、結構及橋下空間特性，挑選適合補強工法，墩柱以鋼板或碳纖維材質包覆，或在帽樑與大樑間增設防落裝置，把耐震能力從四級提升到至少五級，達到「小震不壞、中震可修、大震不倒」的抗震準則。

以大漢橋為例，墩柱用鋼板包覆增加韌性，伸縮縫進行填料更新，提升行車舒適性，降低噪音產生；民生高架橋加裝防落托座，墩柱使用碳纖維包覆；三鶯大橋裝設止震塊等。

黃茗宏表示，橋樑每兩年須進行一次定期檢測，今年將針對涉及防救災動線的重要聯絡橋樑辦理耐震能力評估與設計，包括市道一○六乙線上的深坑宇宙橋、深坑萬象橋及坪林拱橋等。