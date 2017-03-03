〈台北都會〉基市農會 理事長選情混沌
2017-03-03
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市農會昨天舉行會員代表大會，選舉新任理監事，將於三月十日召開理監事會議，選出新任理事長、常務監事與總幹事聘任投票；由於原先外傳有意參選理事長的余松次、高進益兩人，其中高進益落選，使得理事長選情變得混沌，恐怕要到十日投票才會見分曉。
昨天的會員代表大會在基隆市全家福餐廳舉行，三十一位農會會員代表僅一人缺席，卅人出席投票，選舉過程尚稱平和；原任基隆市農會理事長陳詔文因任期屆滿，登記轉換跑道參選監事，票數屈居第四，成為候補監事，讓外界跌破眼鏡。
基隆市農會共有十六人登記參選理事，另有四人登記選監事。選舉結果，三位從現任監事轉換跑道登記理事選舉的蘇炳榮、蘇俊發與余松次順利躋身理事；另楊振山、陳錦文、張益深、王國緯、陳保家和謝永芳則連任理事。
原本余松次、高進益有意參選理事長，但高進益未擠入理事會，熟悉農會生態的人士表示，選情可能混沌，還須進一步協調。至於總幹事的部分，僅現任總幹事陳賜陸一人登記。
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